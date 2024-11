Polêmica em vestibular: racismo ambiental em debate Uma questão de vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que abordou o conceito de "racismo ambiental" no Rio Grande do... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h08 ) twitter

Uma questão de vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que abordou o conceito de "racismo ambiental" no Rio Grande do Sul, regou polêmica nas redes sociais. A pergunta provocou debates e críticas, especialmente por parte do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que indagou sobre a pertinência do tema no contexto educacional. A questão trazia referências ao escritor Jeferson Tenório, conhecido por suas obras que tratam de questões raciais e sociais. Tenório foi citado na pergunta para ilustrar o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul e suas consequências sobre a população negra. + Leia mais notícias de Política em Oeste Nikolas criticou a formulação da questão. O deputado disse que se tratava de um viés ideológico no processo seletivo. O parlamentar afirmou que o exame deveria focar em conhecimentos técnicos e acadêmicos, e não em temas que, na visão dele, promovem divisões sociais. “A tragédia no Rio Grande do Sul causou mortes, deixou famílias desabrigadas, pais sem emprego e provocou uma destruição sem precedentes”, escreveu Nikolas. "A questão reduziu toda essa dor a um debate sobre ‘racismo ambiental’, evidenciando um proselitismo ideológico superficial.” UFPR não comentou a questão sobre "racismo ambiental" Porto Alegre (RS), 20/06/2024 - Moradores em frente a casa em rua alagada pela enchente no município de Eldorado do Sul | Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Apesar das críticas, a UFPR ainda não emitiu uma resposta oficial sobre a questão do vestibular. A ação gerou um debate sobre a inclusão de temas sociais e raciais nos currículos escolares e em exames de admissão. De acordo com o texto da questão, no contexto do Rio Grande do Sul, o conceito de "racismo ambiental" considera que a proporção da população negra que reside em áreas mais vulneráveis a desastres naturais, como enchentes, são maiores que em áreas menos atingidas. Jeferson Tenório, cujas obras frequentemente exploram essas questões, foi utilizado como uma referência para discutir o tema. O post Questão sobre ‘racismo ambiental’ em vestibular gera polêmica apareceu primeiro em Revista Oeste.