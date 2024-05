Prefeito Celso Morais (MDB) lidera intenções de voto em Paraíso do Tocantins (TO) Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra pré-candidato à reeleição com mais de 70% da preferência.Leia a matéria completa...

