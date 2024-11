Suspensão polêmica: vereador mais votado do Brasil no TikTok O TikTok suspendeu novamente a conta do vereador Lucas Pavanato (PL), eleito por São Paulo, logo que ele conquistou a vitória nas urnas... Revista Oeste|Do R7 18/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 21h08 ) twitter

O TikTok suspendeu novamente a conta do vereador Lucas Pavanato (PL), eleito por São Paulo, logo que ele conquistou a vitória nas urnas em 6 de outubro. Antes disso, a plataforma já havia bloqueado seu perfil em setembro. Pavanato conseguiu reverter a situação por meio de uma ação judicial. Ele e sua equipe acreditam que o motivo do bloqueio esteja relacionado ao seu posicionamento político. A empresa não forneceu justificativa oficial para a suspensão. + Leia mais notícias de Política em Oeste Durante a campanha eleitoral, a plataforma removeu sua conta, o que levou a equipe do vereador a recorrer ao Judiciário. A assessoria considerou o impacto negativo dessa decisão sobre a candidatura, já que Pavanato possui forte presença nas redes sociais. A ação judicial resultou no restabelecimento de sua conta. No entanto, o TikTok derrubou novamente o perfil logo que Pavanato publicou conteúdo celebrando sua eleição. Mais de 1,4 milhão de seguidores no TikTok Com mais de 1,4 milhão de seguidores e 23 milhões de curtidas no TikTok, o vereador eleito afirmou que vai buscar novamente a Justiça para recuperar o acesso à sua conta. "Significa que estou no caminho certo, incomodando o sistema”, disse o político. A assessoria do parlamentar também sugeriu que a posição conservadora de Pavanato pode ter influenciado a decisão do TikTok, questionando os critérios de moderação da plataforma. Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato | Foto: Reprodução/Redes sociais Pavanato faz parte de uma nova geração de políticos que ganham destaque nas redes sociais. Ele é um dos mais influentes entre jovens candidatos de sua faixa etária. Relatórios recentes, como o "Monitoramento das Eleições Municipais de 2024", da Universidade de São Paulo, indicaram que ele liderou as interações no Instagram e TikTok entre os candidatos de 18 a 29 anos, o que destacou sua relevância na comunicação digital durante o período eleitoral. O post Lucas Pavanato, vereador mais votado do Brasil, teve sua conta suspensa no TikTok apareceu primeiro em Revista Oeste.