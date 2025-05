Viralizou! Diplomatas brincam com variação da língua alemã e conquistam rede social Em vídeo, diplomatas mostram como falar, de maneiras diferentes, a mesma palavra em alemão Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 27/05/2025 - 11h19 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h35 ) twitter

Diplomatas em momento descontraído @suicanobrasil

São quase um milhão de visualizações no vídeo que está nas redes sociais das embaixadas da Suíça, Bélgica, Áustria, Alemanha e Luxemburgo.

De maneira descontraída, representantes diplomáticos mostram como a mesma palavra é dita de maneira diferente naqueles países. Detalhe: todos têm o idioma alemão como língua oficial ou co-oficial. No mundo, a língua alemã é falada por 130 milhões de pessoas.

O vídeo surgiu como uma celebração da Semana da Língua Alemã, para chamar a atenção do público e aproximar ainda mais da cultura estrangeira.

O evento começou nesse sábado (24) e vai até o dia 8 de junho. Com programação diversa, online e presencial, a comunidade celebra em todo o Brasil a cultura linguística alemã. São eventos online, mostras fotográficas, filmes, festivais gastronômicos, palestras, teatros, entre outros.

Para mais informações, veja site oficial.

