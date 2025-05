Friedrich Merz é confirmado como novo chanceler da Alemanha Parlamento alemão realiza duas votações para eleger novo líder JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h30 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h30 ) twitter

Parlamento alemão confirma Friedrich Merz como novo chanceler do país

O parlamento da Alemanha oficializou Friedrich Merz como novo chanceler, após dois turnos de votação. Inicialmente, Merz não conseguiu os votos necessários, apesar de sua coalizão ter maioria. Essa situação não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial.

Após horas de nova negociação, Merz conquistou o apoio suficiente em um segundo turno, assegurando sua posição como líder do governo alemão. Ao assumir o cargo, Merz expressou apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia e anunciou planos para aumentar os investimentos na defesa nacional.

