Inscrição para concurso de diplomata com salário inicial de R$ 22 mil começa nesta segunda

As inscrições para o concurso para diplomatas começam nesta segunda-feira (19). O período começaria na sexta, mas foi adiado em uma retificação publicada pelo Cebraspe, O Ministério das Relações Exteriores oferece 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, que é o início da carreira de diplomacia. A remuneração inicial é de R$ 22.558,56.

Os interessados podem se inscrever até 4 de junho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 229, com possibilidade de isenção de pagamento para doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico.

Confira o edital aqui.

Os candidatos farão a prova objetiva em 20 de julho. A avaliação é composta por 240 itens, distribuídos em questões de língua portuguesa, história do Brasil, história mundial, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito.

‌



Os aprovados terão que obter nota final igual ou superior a 96 dos 240 pontos possíveis.

A segunda etapa será a prova escrita, com questões de língua portuguesa, história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito e língua espanhola ou inglesa. O exame está previsto para os dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

‌



Além das avaliações, o concurso contará com avaliação biopsicosisial e procedimento de hetereoidentificação.

