'Criaram essa saidinha monstruosa para dar uma 'satisfação social'', diz promotora

A promotora Eliana Passarelli, famosa por ter cuidado de casos de grande repercussão, fez uma dura crítica à saidinha de presos no Brasil. Em entrevista ao podcast Arquivo Vivo, de Percival de Souza e Renato Lombardi, ela chamou a saidinha de "monstruosa".

"Não tem que ter a saidinha. Criaram essa saidinha monstruosa para dar uma 'satisfação social' que sequer existe no regime semiaberto. A saidinha acontece para comemorar o quê? E eu nem falo da Suzane von Richthofen, que está comemorando o Dia da Mãe e do Pai mortos, que ela mesma fez esse favor para eles. Eu estou falando de todos. Não existe isso. Isso não é ressocializar, porque eles voltam para o mesmo cárcere. Isso é não conseguir trabalhar com o direito penal como ciência", disse Passarelli.