Amarok 2025 é referência em velocidade mas peca nos itens de série Amarok ganha visual atualizado e mantém preços da linha 2024 mas idade pesa contra a picape da VW Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h00 ) ‌



Foto: Marcos Camargo Jr. 21.08.2024 Foto: Marcos Camargo Jr. 21.08.2024

Todo veículo de geração antiga precisa se renovar para seguir competitivo. No segmento de picapes médias, a fidelidade dos clientes é alta assim como o conservadorismo. Isso pesa a favor ou contra a Amarok 2025. Ela ganhou novidades visuais e fez o possível para se manter atualizada.

Foto: Marcos Camargo Jr. 21.08.2024 Foto: Marcos Camargo Jr. 21.08.2024

Isso porque o segmento disputado leva a Toyota Hilux a manter uma supremacia no segmento. Já o segundo lugar tem a Ford Ranger cuja nova geração chegou ano passado, a Chevrolet S10 que foi renovada também cresceu mas não conteve a vice. Da mesma forma Nissan Frontier e Mitsubishi L200 ficam em um terceiro pelotão e a Amarok ficou ainda mais atrás. É justamente esse quadro que a Volkswagen deseja reverter.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

O R7-Autos Carros testou a renovada veterana picape da Volkswagen na região de Barretos, interior paulista. Veja o resultado desse primeiro contato.

Mudanças visuais

A Amarok ganhou visual repaginado com nova dianteira e novos faróis e lanternas, novo contorno em LED, grade e pára-choque mais pronunciado mas tudo mantendo seu estilo de linhas horizontais mais “quadradas”. O resultado foi bom e ainda convive bem com o projeto original.

‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Na traseira há lanternas com acabamento fumê e a depender da versão como a Extreme em seus pacotes Hero ou Black, há acabamento em preto brilhante nos retrovisores, rodas com pintura preta ou diamantada e adesivos da versão.

Dimensões

A Amarok tem 5,25m de comprimento sendo 9cm mais longa por conta dos pára-choques, 3,09m de entre eixos, 1,94m de largura e 1,84m de altura. O tanque de combustível comporta 80 litros.

‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Capacidade de carga Amarok 2025

Já a caçamba tem uma capacidade volumétrica de 1.280 litros. Suas dimensões são 1.555 milímetros de comprimento, 580 milímetros de altura, 1.620 milímetros de largura e 1.222 milímetros entre as caixas de roda. A carga útil máxima, por sua vez, é de 1.156 quilos.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Motor sem mudanças

O motor da Amarok é o conhecido 3.0 V6 turbodiesel de 258cv (com função overboost que eleva a potência para 272cv) e 59kgfm de torque combinado com tração integral 4Motion e câmbio automático de oito marchas. A marca lembra que o motor e sistema de tração já foram usados no Audi Q7 por exemplo.

‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Com isso a Amarok acelera de 0-100km/h em 7,4s e chega a 190km/h de velocidade máxima. Segundo a Volkswagen a central eletrônica foi recalibrada para melhorar a eficiência do motor. No entanto, a partir de janeiro de 2025 entra em vigor o Proconve L8 que exigirá da Volkswagen mais ajustes para se adequar às ainda mais exigentes regras de emissões e o acerto do motor deve mudar.

Interior simples

Por dentro a Amarok mantém o mesmo painel e volante agora revestido em couro com costura verde dependendo da versão, ganha uma nova multimídia de 9 polegadas e também um dispositivo chamado “Safer Tag” que tem aviso de colisão, é capaz de “ler” placas de velocidade na via e de saída de faixa mas não está de forma integrada ao sistema eletrônico da picape que já é um projeto antigo.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Amarok também ganhou novos apoios de braço e revestimento lateral, novo apoio central entre os bancos que também ganharam novo desenho.

Teste da Amarok 2025

A Amarok de fato surpreende pelo desempenho de estrada. Com 258cv chegando a 272cv por 10s em caso de retornadas ou só para sentir o vigor do motor 3.0 V6, a picape da Volkswagen ainda surpreende.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Saindo da estrada e entrando na areia a tração 4Motion mostra sua agilidade na escolha do melhor modo de tração. O câmbio de oito marchas tem comportamento sensível ao pé do acelerador ou aos comandos manuais. No entanto, há poréns.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen até atualizou a Amarok com faróis em LED cujo alcance é de 140 metros, trouxe uma nova multimídia com gráficos mais atuais mas não atualizou a eletrônica do veículo. Isso significa que o Velho painel analógico ainda está lá com a porção central digital já um pouco antiquada.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

O Safer Tag é um sinal desse projeto antigo. O dispositivo até funciona como alerta de velocidade (nem sempre consegue ler com precisão as placas da via) mas não há nenhum sistema ativo de condução. Isso porque o Safer Tag está mais para um acessório do que um item de segurança e não intervém na atuação do motorista. Isso algumas picapes do segmento fazem como a Toyota Hilux, Ford Ranger e até mesmo a Chevrolet S10 que também é antiga mas atualizou sua eletrônica.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Embora potente é bem acertada na mecânica a Amarok ficou devendo itens de tecnologia que os seus clientes “estradeiros” também apreciam. Resta saber se as mudanças serão suficientes para atender seus clientes e o que vai acontecer a partir de janeiro com as novas regras de emissões que passarão a vigorar por conta do Proconve L8.

Preços da Amarok 2025

Comfortline: R$ 309,9 mil

Highline: R$ 328,9 mil

Extreme: R$ 350,9 mil

Hero na cor verde Oliver custa mais R$ 1.550 que é oferecido sem custo adicional na pré venda

Dark na cor preta também custa R$ 1.550