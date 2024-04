Mitsubishi L200 ganha séries especiais "Urban" e "Terra"

Alto contraste

A Mitsubishi vem buscando ampliar o portfólio da L200 com duas séries especiais denominadas “Urban” e “Terra”. Com propostas distintas, a ideia das duas séries tem foco urbano e rural com acabamentos exclusivos e a mesma mecânica comum da linha L200 2.4 turbodiesel.

Séries especiais da L200 Mitsubishi foram apresentadas hoje





A L200 Triton Sport Urban traz aparência mais arrojada e moderna com tom cinza já visto em outros produtos da linha como o Eclipse Cross.

Séries especiais da L200 Mitsubishi foram apresentadas hoje

Já a L200 Triton Sport Terra traz carroceria em duas cores, nas opções Preto Ônix, Cinza Londrino, Branco Fuji e Bege Jizam, todas com a parte inferior em marrom escuro, uma referência direta ao estilo do campo. Há skid plate dianteiro e traseiro, rack preto fosco e emblema e brasão “Terra” exclusivos da versão.

Séries especiais da L200 Mitsubishi foram apresentadas hoje

Além da carroceria em outra cor há pneus 265 com desenho de ombro mais “quadrado” e rodas aro 20 com acabamento diamantado com pintura de fundo que remete ao marrom da carroceria além dos estribos elétricos e vedação da caçamba. Aliás, na caçamba, há uma rede multifunções com quatro pontos de fixação ajuda na segurança do transporte de bagagens e compras, por exemplo, permitindo aos consumidores diversas colocações.

Séries especiais da L200 Mitsubishi foram apresentadas hoje





Por dentro há um acabamento de perfil amadeirado no console central, saídas de ar a manopla de câmbio com o mesmo perfil. Tapetes exclusivos com detalhes marrom e bordados também foram desenvolvidos especialmente para a versão. O preço é R$ 319,9 mil.

Já a Mitsubishi L200 Urban

Já a L200 Sport Urban chega em quatro versões Cinza Concrete Spot, Preto Onix Peal, Branco Fuji e Azul Baikal. A ideia é remeter ao visual mais urbano e moderno com acabamento preto brilhante, presente na parte inferior do para-choque, dos paralamas, da grade dianteira e do para-choque traseiro.

Séries especiais da L200 Mitsubishi foram apresentadas hoje

Em contraste, acabamentos em preto brilhante estão presentes no teto, rack de teto, nos skid plates traseiro e dianteiro e no aerofólio de cabine. Já as rodas de aro 18 e desenho exclusivo dão um toque a mais no visual arrojado que a versão oferece a seus clientes. O preço é R$ 309,9 mil.

Itens de série e motorização

Entre os itens de série a L200 Sport Urban e Terra vem com equipamentos tais como multimídia de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. Há novos autofalantes premium da JBL com subwoofer portátil que pode se transformar em uma caixa de som e ser levado para qualquer lugar, além de ar-condicionado digital dual-zone.

Séries especiais da L200 Mitsubishi foram apresentadas hoje

Para Mauro Luis Correia, CEO da Mitsubishi, “o mercado de picapes está em uma ascensão notável, impulsionada pela demanda crescente por veículos versáteis e robustos, que atendam tanto às necessidades profissionais do campo quanto às necessidades pessoais dos consumidores das grandes metrópoles do país. Nossa montadora está comprometida em oferecer produtos e serviços, trazendo picapes que combinam um desempenho excepcional, inovação tecnológica e design arrojado, proporcionando aos nossos clientes uma experiência de condução incomparável em qualquer terreno e em todas as ocasiões”.