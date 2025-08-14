BYD chega a 150 mil veículos vendidos no Brasil
Produção nacional em Camaçari (BA) está prevista para começar em setembro
A BYD alcançou a marca de 150 mil veículos eletrificados vendidos no Brasil, pouco antes do início da produção nacional em Camaçari (BA) prevista para começar em setembro. As vendas começaram efetivamente no início de 2022 com o SUV Tan e o sedã Han e hoje e marca conta com 11 modelos no portfólio.
O marco foi celebrado em Fortaleza (CE) na quarta-feira (13), quando a marca entregou uma chave simbólica ao publicitário Daniel Joca, que adquiriu o BYD Song Pro. Ele já possuía outros sete modelos 100% elétricos e agora soma oito veículos da BYD na garagem.
Segundo Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto Brasil, o feito reforça a rápida aceitação da marca no país:“É incrível ver a receptividade dos consumidores brasileiros. Isso prova que por anos ficaram sedentos por carros modernos, eletrificados e conectados. Havia uma demanda reprimida por quase 20 anos”, diz o executivo. A trajetória da BYD no Brasil que começou com a operação comercial em 2022 era um segundo passo, pois a marca já comercializava veículos elétricos para frotas além de baterias e veículos comerciais com estruturas em Manaus e Campinas/SP.
Em 2022 foram 260 unidades vendidas (ano de estreia) seguindo depois em 2023:l para 17.937 carros emplacados (+6.800%).Em 2024 foram 76.713 unidades (+327%). Neste ano de 2025 (jan-jul) foram 57.388 vendas, alta de 48,5% sobre o mesmo período de 2024.“Somos líderes absolutos no segmento de elétricos e híbridos, seguimos com crescimento sólido e estamos muito orgulhosos de ultrapassar os 150 mil emplacamentos no país”, acrescentou Baldy.A marca já conta com 180 concessionárias e pretende chegar a 250 até o final de 2025, além de atingir 100 mil emplacamentos somente neste ano.
