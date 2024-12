BYD testa sedã elétrico compacto para brigar com Onix Plus, Nivus e HB20S Sedã compacto é um mercado ainda promissor em vários países como o Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/12/2024 - 17h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h37 ) twitter

AutoHome/Reprodução AutoHome/Reprodução

Mesmo em baixa, o segmento de sedãs tem nichos interessantes. A BYD, que vende os sedãs King e o Seal no Brasil já tem uma nova arma para o segmento de compactos como Onix Plus, Virtus e HB20S.

AutoHome/Reprodução AutoHome/Reprodução

O modelo deve ter visual parecido com o Yuan Pro, que é oferecido no mercado nacional, e dimensões em torno dos 4 metros de comprimento. Nas imagens divulgadas pelo site AutoHome, é possível ver o modelo, que ainda não tem um nome, mas sua proposta é bem definida. É possível notar apenas dois grandes vincos na tampa do porta-malas e o desenho dos faróis ainda sob fortes apliques. Não há imagens do interior do sedã, que deve receber amplas telas de painel de instrumentos e de multimídia, assim como os outros veículos da marca chinesa.

AutoHome/Reprodução AutoHome/Reprodução

As fotos ainda sugerem que o modelo seja menor do que o Qin, vendido na China. Segundo sites chineses, o novo sedã pode ser lançado no próximo ano. Não há informações sobre os dados de motorização e bateria da novidade.

