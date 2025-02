Ford lança “rastreador” anti roubo nos EUA por menos de R$ 50 Serviço permite bloqueio e emite aviso em caso de tentativa de furto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/02/2025 - 15h00 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h06 ) twitter

A Ford F-150 é o veículo mais vendido dos Estados Unidos e líder de vendas há 48 anos. Assim, é natural que também seja um dos modelos mais roubados do mercado norte-americano. Existem quadrilhas especializadas e bem preparadas, com especialistas em tecnologia, para roubar as picapes da Ford, especialmente na costa oeste, Flórida e também na região Nordeste, como Nova York e Chicago nas grandes concentrações urbanas. A Ford lançou um serviço nesta semana para os donos de F-150, chamado Ford Security Package.

O serviço foi lançado em 2024 e tem várias novidades. A primeira é o Start Inhibit, um bloqueador que impede a partida do veículo com sistema nativo. Outra novidade é a notificação em caso de tentativa de roubo. O serviço também inclui reembolso da franquia do seguro, caso o veículo seja roubado e danificado, ou não seja recuperado, e conexão direta do carro com a polícia.

O Ford Security Package custa US$ 7,99 por mês e ajuda a reduzir o preço do seguro da F-150, que é um dos mais altos entre os veículos do mercado do país. Entre 2022 e 2023, houve uma ocorrência de um milhão de tentativas e roubos consolidados nos Estados Unidos.

