Ford F-150 2025 mantém o legado do motor V8

Desde 1981 a Ford F Series lidera o segmento de picapes nos Estados Unidos. Desde a estreia da picape em 1948 já se foram 14 gerações e já há algum tempo a Ford oferece a F-150 por aqui em duas versões: Lariat e Lariat Black. A Ford manteve o Coyote 5.0 litros com seus 405 cv e torque de 56,7 kgfm para delírio dos puristas, já que o propulsor é o mesmo do Mustang.

A Ford F-150 seguiu a reestilização oferecida no segundo semestre nos Estados Unidos. Mudam os faróis em LED com projetor, adiciona o head-up display, vincos novos na tampa da caçamba que pode ser aberta lateralmente (Pro-Access), há novas rodas de 20 polegadas e opções de acabamento cromado na Lariat ou escurecido na Lariat Black, além de estribo que é de série na picape.

Por dentro há painel digital de 12” e central multimídia também de 12” com conexão sem fio para celulares via Apple CarPlay e Android Auto, além de som B&O com 14 alto-falantes. Em equipamentos, a Ford F-150 se destaca ainda pela exclusiva iluminação 360°, que permite iluminar todos os lados da picape.

Dimensões da Ford F-150

A Ford F-150 tem 5,9 m de comprimento e 3,69 m de entre eixos, com 2,43 m de largura e 1,95m de altura. Com tanque de 136 litros ela tem autonomia que pode chegar a 1.000 km com um tanque. Ao longo do nosso teste o consumo chegou a 7,5 km/l no ciclo misto, o que é muito bom para uma picape desse porte com motor V8.

Na caçamba feita em liga de alumínio para alívio de peso são 1.495 litros de volume e 834 kg de carga. A capacidade de reboque é de quase 3,5 kg.

Motor V8 a gasolina é legado contínuo

O motor V8 é uma preferência do público norte-americano e oferece potência, torque e eficiência para um propulsor desse porte.

A F-150 mantém o V8 Coyote 5.0 litros de 405 cv e 56,7 kgfm de torque a gasolina combinado com transmissão automática de dez marchas. A F-150 oferece tração integral com reduzida e modo automático, permitindo a seleção do condutor por meio de um botão no painel. Para completar, há ainda sete modos de condução (Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Lama/Terra, Rocha/Avanço Lento e Rebocar/Transportar) que alteram parâmetros do veículo de acordo com a sua necessidade.

Com esse motor V8 Coyote 5.0 litros a Ford anuncia uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e promete um ótimo consumo: 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. A velocidade máxima é de 180 km/h (limitada eletronicamente).

Dia a dia com a Ford F-150

A Ford F-150 impressiona não apenas pelo porte altivo e amplas dimensões. O comportamento dinâmico da F-150 é similar a dos mais tradicionais carros “Made in USA”. A suspensão de longo curso, o molejo ao manobrá-la em baixas velocidades e o conforto a bordo relembram os grandes sedãs e peruas clássicos.

E como nos clássicos V8 com tração traseira da marca, a F-150 flutua como em um tapete, absorvendo irregularidades do solo. Com rodas aro 20, há muito curso de suspensão ela entrega conforto com espaço a bordo.

Bem equipada de série, a Ford F-150 tem pacote ADAS completo com alerta de colisão frontal, alerta de permanência em faixa, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres, assistente de manobras evasivas, assistente em cruzamentos com sistema de frenagem autônoma, controle de oscilação de reboque e anti-capotamento, entre outros.

Quer mais? Tem 8 airbags, acendimento automático dos faróis, câmera de ré com detecção de objetos e assistente de engate, farol alto automático, piloto automático adaptativo com Stop & Go e centralização em faixa, head-up display, bancos elétricos com aquecimento e resfriamento, abertura sem chave e opção de abertura pelo teclado na porta, faróis e iluminação full LED. Tudo de série, sem necessidade de adquirir opcionais. No interior, aliás, é possível rebater a alavanca de câmbio e converter o console central em uma mesa, uma exclusividade no segmento.

A Ford F-150 está disponível nos concessionários da marca em seis cores, Branco Nur, Azul Mônaco, Cinza Avalanche, Cinza Torres, Preto Vesúvio e Vermelho Zadar, na versão Lariat ou Lariat Black. Para quem é fã do conforto das picapes full size a Ford F-150 segue fiel à sua proposta que agrada tanto ao seu público que a liderança perdura por 48 anos. O preço da Ford F-150 2024 é R$ 519,9 mil independente da opção de acabamento escolhida.

