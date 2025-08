Honda XRE 300 2026 Sahara ganha nova cor bege e preços sobem Trail da Honda fica um pouco mais cara e cor cinza na versão Standart é a novidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 16h00 ) twitter

Lançada no fim de 2023, a Honda XRE 300 Sahara já superou a marca de 90 mil unidades comercializadas no Brasil. O modelo ocupa atualmente a segunda colocação entre as motocicletas trail mais emplacadas do país no primeiro semestre de 2025, segundo dados da Fenabrave, ficando atrás apenas da NXR 160 Bros, outro produto da Honda.

Honda divulga novidades para a linha Sahara 2026 Honda Motos Divulgação

A linha 2026 chega com a versão Cinza Metálico que é novidade para o modelo Standart.

Veja o teste do R7-Autos com a nova Honda Sahara

Honda divulga novidades para a linha Sahara 2026 Honda Motos Divulgação

A linha 2026 da XRE 300 Sahara chega às concessionárias em setembro com novas opções de cores e preços atualizados. São três versões:

Honda divulga novidades para a linha Sahara 2026 Honda Motos Divulgação

• Sahara Standard – Cinza Metálico: R$ 30.385

• Sahara Rally – Vermelho com detalhes em azul: R$ 31.053

• Sahara Adventure – Bege Fosco: R$ 32.108

A motocicleta mantém o motor monocilíndrico OHC de 4 válvulas com tecnologia FlexOne, capaz de gerar 25,2 cv com etanol e 24,8 cv com gasolina, ambos a 7.500 rpm. O torque máximo é de 2,74 kgfm (etanol) e 2,70 kgfm (gasolina) a 5.750 rpm. A transmissão é de seis marchas.

Honda divulga novidades para a linha Sahara 2026 Honda Motos Divulgação

O chassi deriva da CRF 250F, com suspensões de longo curso e rodas de alumínio, sendo aro 21 na dianteira e 18 na traseira. O sistema de freios é ABS de dois canais com discos de 256 mm na frente e 220 mm atrás.

Entre os itens de série, a Sahara traz painel digital LCD Blackout com indicador de marchas, iluminação full-LED, tomada USB-C e sistema de frenagem de emergência (ESS). A versão Adventure inclui para-brisa mais alto, protetor de carenagens e proteção de cárter como equipamentos de fábrica — opcionais nas demais versões.

A versão Standard adota a nova cor Cinza Metálico, com uma proposta urbana e discreta, voltada para quem busca performance sem chamar atenção. Já a versão Rallymantém a base visual do modelo 2025, mas incorpora detalhes em azul nas faixas, reforçando a imagem tricolor com vermelho, azul e branco, sem perder a essência esportiva. Por fim, a versão Adventurepreserva o sucesso da tonalidade bege do modelo 2025, mas traz uma nova configuração de cores que renova o visual e marca a identidade exclusiva do novo modelo.

A Honda oferece garantia de 3 anos para a linha XRE 300 Sahara, sem limite de quilometragem.

