Leapmotor já tem site no Brasil: estreia será em setembro Marca de carros elétricos começa a receber dados de interessados em seus produtos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2024 - 13h02 (Atualizado em 07/08/2024 - 13h02 )



A Leapmotor colocou no ar hoje um hotsite sobre a marca de veículos eletrificados do grupo Stellantis. As primeiras informações no ar mostram detalhes sobre o que vem por aí no segmento. Oficialmente a marca será apresentada na América Latina e no Brasil em setembro mas ainda não sabemos quais modelos serão comercializados por aqui.

Carros elétricos da marca Leapmotor

No hotsite é fácil distinguir a silhueta do C10, SUV elétrico que tem 420km no ciclo europeu (WLTP), pois por aqui o veículo ainda não foi homologado.

Carros elétricos da marca Leapmotor

Não há nenhum indício de lançamento próximo do T03, veículo compacto que já foi flagrado em testes próximo a fábrica de Betim ao lado do C10. Na China a Leapmotor tem se destacado entre os carros elétricos de entrada concorrendo com o Dolphin da BYD.

Carros elétricos da marca Leapmotor

A Stellantis vem trabalhando a estrutura da Leapmotor que será mesmo lançada com seu nome próprio e não vinculada a nenhuma das outras marcas que já atuam por aqui. Recentemente o nome de Fernando Varela, Vice-presidente da Região Andina & América Central da Stellantis, assume também o cargo de direção da Leapmotor na América do Sul através da Leapmotor International.

