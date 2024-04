Marcas de motos venderam mais de 430 mil unidades no primeiro trimestre Marcas do Pólo de Manaus comemoram crescimento de 10% que deve se manter estável ao longo do ano

Dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, mostra que nos três primeiros meses de 2024, 438.038 motocicletas novas deixaram as fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus - PIM.

Em Manaus trabalham cerca de 7.000 pessoas em dois turnos na fábrica da Honda





Este é o melhor resultados desde 2012, segundo a associação. O crescimento chegou a 10% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Sahara 2024 em fotos divulgadas pela Honda Motos





A Abraciclo acredita que o ritmo mais forte deve ser mantido ao longo deste ano.

Yamaha Fazer FZ25 2024: veja o que mudou, preço, fotos e mais

Só no mês de março, 156.322 motocicletas foram produzidas, um volume 11,3% maior do que fevereiro. No varejo as vendas chegaram a 152.719 unidades o que representa um crescimento de 4,6% sobre março do ano passado.