Nova geração do Volvo S90 é apresentada na China Sedã faz sucesso na Europa e Ásia mas seguirá longe do Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h00 )

Volvo/Divulgação

A Volvo apresentou a nova geração do S90, que chega ao mercado europeu e asiático com melhorias em tecnologia, design e conforto. O visual exterior traz linhas mais limpas, com a dianteira recebendo um novo capô, para-choque e para-lamas, além de uma grade frontal redesenhada e faróis, que agora utilizam tecnologia LED de matriz adaptativa, em um formato mais estreito. Na traseira, as lanternas foram reformuladas para maior integração no desenho do veículo.

Volvo/Divulgação

Internamente, o novo S90 ganhou novos materiais premium e novas opções de acabamento. O destaque é a nova central multimídia com tela de 11,2 polegadas e novo sistema operacional. Segundo a marca, o sistema é mais rápido e pode ser atualizado remotamente via atualizações OTA.

Volvo/Divulgação

Na motorização, a marca não revelou números de potência e torque, mas o S90 será oferecido em duas opções de motorização. A primeira é o híbrido plug-in, que oferece até 80 quilômetros de autonomia elétrica no ciclo WLTP. O sedã também terá opção MHEV, com motor turbo a gasolina de quatro cilindros e tração dianteira.

Volvo/Divulgação

No quesito segurança, o modelo recebeu melhorias na estrutura do chassi e nas assistências à condução. Em relação ao conforto, o sedã ganhou como item de série a suspensão adaptativa, além de novo isolamento acústico para melhorar o nível de ruído.

Volvo/Divulgação

“O S90 é uma peça fundamental do nosso portfólio de produtos para os próximos anos em alguns dos nossos mercados asiáticos”, afirma Erik Severinson, Diretor de Produto e Estratégia da Volvo Cars. A nova geração do Volvo S90 será comercializada a partir do segundo semestre na China, com outros mercados recebendo o modelo posteriormente. Não há previsão de venda do sedã no Brasil, visto que foi vendido de 2018 a 2022 sendo descontinuado devido à procura dos consumidores pelos SUVs.

