Exclusivo: veja como ficou o Volvo XC90 que já está no Brasil Vimos de perto a nova versão que chega daqui a uma semana aos concessionários Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 )

A Volvo marcou a data de estreia do novo Volvo XC90 para o próximo dia 10 de abril junto com o elétrico EX90. Porem, antes do evento de lançamento, o R7-Autos Carros viu de perto a versão reestilizada do SUV híbrido XC90 que já apurou até mesmo os preços de lançamento,

Antes de falar dos preços vamos lembrar que o XC90 é referência em SUV híbrido plugin. Com o tempo vem recebendo mudanças pontuais como a atualização visual e de equipamentos da linha 2025/2025.

Novo visual do Volvo XC90

Seguindo o modelo apresentado na Europa, o Volvo XC90 ganhou a nova grade com elementos diagonais, novo farol com martelo de Thor e também as lanternas bem como os frisos e detalhes na lateral.

Por dentro o Volvo XC90 ganha novos elementos de forração interna mantendo a boa qualidade do acabamento. Há nova multimídia Google com comandos de voz, som premium Bowers & Wilkins e resolução aprimorada, novo head up display e a redução de comandos físicos em prol de uma estética mais minimalista.

Motor híbrido sem mudanças

Híbrido plugin, o Volvo XC90 combina motor 2.0 turbo de 310 cv e um um elétrico de 145 cv. Com bateria de 18,8kwh, o Volvo oferece na Europa cerca de 70km puramente elétricos e cerca de 800km de autonomia.

Preços do Volvo XC90

O R7-Autos Carros apurou que o Volvo XC90 2025 será oferecido em três versões. A Plus é “básica” e não oferece suspensão a ar, bancos com massageador, câmera 360° (apenas câmera de ré e sensor) por R$ 621.950. Na Expo Londrina essa versão será vendida por R$ 579,9 mil.

A Ultimate traz todos esses itens e segue a oferta de itens das Fotos que ilustram essa matéria por R$ 675.950 e durante o evento o preço será de R$ 634.950. Já para a versão Ultimate Dark que traz emblemas escuros e rodas aro 22 o preço sobe para R$ 685.950 e na feira o preço será reduzido para R$ 644.950.

