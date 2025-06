Novo Kia EV4 vai rodar até 600km com uma carga de bateria Compacto terá versões sedã e hatch, com autonomia de até 630 km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 18h00 ) twitter

Novo Kia EV4 Kia Motors/Divulgação

A Kia revelou mais detalhes sobre seu elétrico compacto EV4, que terá versões hatch ou sedã. O veículo é feito sobre a plataforma E-GMP e traz duas versões de baterias, uma com capacidade de 58,3 kWh e outra com 81,4 kWh. Ambas possuem um motor elétrico dianteiro de 204 cv e torque de 28,9 kgfm ao menos na Coreia do Sul e na Europa onde deve ser vendido.

Novo Kia EV4 Kia Motors/Divulgação

Segundo a marca, 0 a 100 km/h é feito em 7,4 segundos nas versões com bateria de 58,3 kWh, que possuem alcance de 410 km (Ciclo WLTP), e de 7,7 segundos nas versões com bateria de 81,4 kWh, que tem autonomia de 630 km (Ciclo WLTP). Em ambas as configurações a velocidade máxima é de 170 km/h.

Novo Kia EV4 Kia Motors/Divulgação

Na parte externa, o desenho do EV4 permite um coeficiente de arrasto de 0,23, o que melhora desempenho e eficiência. O modelo possui faróis de LED de série e opção de faróis IFS, que recortam o feixe do farol alto de maneira automática em até 20 segmentos. Internamente, o modelo possui tela dividida entre painel de instrumentos e multimidia, além de Apple CarPlay, Android Auto e sistema de som opcional da Harman Kardon com oito alto-falantes.

Novo Kia EV4 Kia Motors/Divulgação

A arquitetura elétrica do EV4 é de 400V, com carregamento rápido de 10% a 80% feito em 29 a 31 minutos, de acordo com a versão. O modelo traz assistências à condução como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e assistente de manutenção de faixa.

Novo Kia EV4 Kia Motors/Divulgação

De acordo com a Kia, o EV4 tem lançamento global previsto para o segundo semestre de 2025. Depois de lançar o EV5 e o EV9, há alguma chance de vender o EV4 por aqui mas seria um carro de maior volume para o nosso mercado.

