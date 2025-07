Novo Volvo XC70 é híbrido plug-in e tem até 2.000 km de autonomia SUV pode ser o sucessor do XC70 e usa sistema elétrico com extensor de autonomia mas pode não vir ao Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h00 ) twitter

Volvo XC70 Volvo/Divulgação

O Volvo XC70 está de volta e apesar de manter um nome já conhecido sua proposta é outra e devemos prestar muita atenção. Longe do visual de perua o modelo chinês agora assume identidade de SUV médio. A novidade foi revelada oficialmente pela divisão chinesa da marca, após teasers globais divulgados em maio de 2025 que mostravam apenas a silhueta do veículo. Mas qual a ideia do novo XC70?

Produzido localmente e com chances de ser exclusivo da China — ao menos em um primeiro momento — o novo XC70 aposta na eletrificação. O modelo será oferecido com motorização híbrida plug-in, composta por um motor 1.5 turbo de 163 cv, que atua principalmente como gerador para alimentar dois motores elétricos, possivelmente um em cada eixo, conferindo tração integral (AWD).

Volvo XC70 Volvo/Divulgação

A versão com bateria de 39 kWh oferece 200 km de autonomia no modo elétrico. A marca não divulgou a autonomia total combinada, mas estima-se que o SUV possa superar 1.000 km ou até atingir 2.000 km, graças à alta eficiência do conjunto.

Em dimensões, o novo XC70 posiciona-se entre os atuais XC60 e XC90:

• Comprimento: 4,815 m

• Largura: 1,890 m

• Altura: 1,650 m

• Entre-eixos: 2,895 m

• Rodas: aro 19 ou 20 polegadas

Design evoluído em relação aos atuais

O design frontal é marcado pelos faróis com assinatura em LED no formato de “T” invertido, inspirado no “Martelo de Thor”, com elementos verticais nos para-choques que reforçam o visual moderno e robusto. Já o interior ainda não foi completamente revelado, mas deve seguir a proposta da marca com cockpit digital e central multimídia baseada em sistema Android Automotive.

Volvo XC70 Volvo/Divulgação

Com cinco lugares e posicionamento entre os SUVs médios e grandes da marca, o novo XC70 reforça a estratégia da Volvo de expandir sua presença no segmento de veículos eletrificados — especialmente na China, o maior mercado automotivo do mundo.

Volvo XC70 Volvo/Divulgação

Não devemos esquecer que a partir da China o EX30 também foi “exportado” para vários países. Isso mostra que a Volvo inverteu seu centro de desenvolvimento e o XC70 híbrido aponta para futuros modelos com essa tecnologia que devemos ter por aqui.

