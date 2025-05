Volvo confirma primeiro carro híbrido plug-in com autonomia estendida: XC70 Voltado ao mercado chinês, SUV deve chegar a outros mercados no futuro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

A Volvo também enfrenta dificuldades para emplacar modelos elétricos em uma transição que seria total há poucos anos e agora terá uma nova tecnologia: a dos carros elétricos que contam com motor gerador que estende sua autonomia. Trata-se do novo XC70, primeiro SUV híbrido plug-in da marca com autonomia elétrica estendida.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

O XC70 estreia a plataforma SMA (Scalable Modular Architecture - Arquitetura Modular Escalável), feita na China e conta com 200 quilômetros de alcance no modo 100% elétrico, que é a maior autonomia já oferecida por um híbrido da marca sueca.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

“O XC70 marca nossa entrada estratégica no segmento de híbridos com autonomia estendida. É uma alternativa atrativa para quem ainda não está pronto para migrar para um carro 100% elétrico”, disse Hakan Samuelsson, presidente e CEO da Volvo.

‌



Design do Volvo XC70

O Volvo XC70 traz elementos de design característicos da marca com grade fechada e perfil aerodinâmico. Na dianteira, a grade possui ajuste ativo para equilibrar o resfriamento do conjunto e a aerodinâmica, aumentando a autonomia. Os faróis têm tecnologia Matrix LED, enquanto na traseira as lanternas são verticais em formato de “C”.

‌



Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

A Volvo ainda não revelou qual a solução mecânica do XC70 mas ele deve completar s oferta dos tradicionais XC60 e XC90 híbridos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.