Onix, Corolla e Compass são os usados mais procurados nos três principais segmentos de mercado, diz estudo Dados mostram interesse do público em usados dos segmentos de hatches, sedãs e SUVs médios Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2024 - 13h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 13h00 ) ‌



A plataforma de anúncios OLX e a Fenauto, divulgaram um estudo que mostra os principais carros buscados em três segmentos-chave no mercado de usados. O resultado é que o Chevrolet Onix, o Toyota Corolla e também o Jeep Compass são os veículos mais procurados em seus respectivos segmentos.

Chevrolet Onix 2020 Divulgação

O estudo da OLX é validado pela Fenauto, federação dos revedendores de veículos usados e mostra o interesse do público sobre os principais veículos dos segmentos de hatches compactos, dos sedãs médios e também dos SUVs médios.

Confira os resultados:

• Hatch: O Chevrolet Onix, com 78,2 pontos, segue como líder da categoria entre os carros com até 3 anos, seguido pelo Hyundai HB20 com 67,9. Dos veículos de 4 a 8 anos, o primeiro lugar se mantém com o Onix pontuando 81,0, acompanhado pelo Ford Ka, com 51,1. Já entre os hatches de 9 a 12 anos, o Volkswagen Gol com 69,6 pontos, e o Fiat Palio com 69,4 estão na frente. Dos carros mais de 13 anos, os líderes são os mesmos, com o Gol marcando 80,9 e o Palio com 59,3.

BYD King ou Toyota Corolla? Veja comparativo dos sedãs híbridos

• Sedãs: O Toyota Corolla, com 81,1 pontos, se mantém à frente entre os sedãs com até 3 anos, seguido pelo Volkswagen Voyage com 45,0. Dentre os carros de 4 a 8 anos, o Corolla também ocupa a liderança, com 81,0 de pontuação, em segundo lugar vem o Honda Civic, com 52,6. A mesma dobradinha ocorre entre os sedãs de até 12 anos, com o Corolla marcando 70,08 e o Civic com 70,5 pontos na sequência. Dos carros com mais de 13 anos, quem sai na frente é o Civic, com 69,2 de pontuação, e o Fiat Siena no segundo lugar com 65,2.

• SUV: O Jeep Compass, com 76,2 pontos, se consolida na liderança dos carros com até 3 anos, seguido pelo Volkswagen Nivus, com 62,1. Já entre os veículos de 4 a 8 anos, o Honda HR-V e o Jeep Compass empatam com 67,4 pontos cada. Dos automóveis de 9 a 12 anos, o Ford Ecosport, com 81,1 de pontuação, se mantém na liderança, com o Renault Duster, marcando 67,2 no segundo lugar. O Ford Ecosport também lidera entre os SUVs com mais de 13 anos, com 81,1, enquanto o segundo lugar fica com o Mitsubishi Pajero, que pontua 50,7.