Renault lança 4 elétricos: veja a história original de cada um deles Renault 4, 5, Twingo e 17 são carros com muitos história e devem voltar em breve à marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renault/Reprodução

A Renault tem um histórico relativamente recente no mercado brasileiro, embora tenha feito muito sucesso entre o final dos anos 1950 e toda a década de 1960 com o Dauphine, Gordini e Interlagos, carros que eram feitos pela Willys Overland sob licença da Renault.

Renault/Reprodução

Agora, na Europa, a Renault entra em uma nova fase com veículos compactos e elétricos que remontam a sucessos do passado para a marca: Renault 4 e 5, Twingo e Renault 17 vão voltar em versões elétricas.

No Brasil, só tivemos o Twingo nos anos 1990, mas esses carros são clássicos franceses que agora voltarão em novas gerações com motor elétrico.

Por isso o R7-Autos Carros relembra a história desses quatro modelos compactos:

‌



Renault 4L

O clássico francês surgiu em 1961 com um conceito de monovolume e motor de 600cc que foi se modernizando ao longo de 30 anos. Fez sucesso na Europa, Argentina e Chile, e em muitos outros países. Suas últimas versões tiveram motor 1.100cc e deixaram de ser produzidas em 1994.

Renault/Reprodução

O modelo elétrico tem o mesmo conceito e usará motor de 110 kW (150 cv) com bateria com 52 kWh de capacidade e terá uma autonomia de 400 km em ciclo WLTP. Terá ainda uma versão mais simples de 122cv e 40kwh de bateria para rodar até 300km.

‌



Renault 5

Outro clássico que vai voltar como elétrico foi lançado inicialmente em 1972 com motor de 780cc sendo um dos carros mais modernos do seu tempo. Nos anos 1980 foi o primeiro carro de série da marca a vir com motor turbo. Saiu de linha em 1996 na Europa após 25 anos de história e já com motor 1.6.

O Renault 5 manterá seu perfil esportivo terá versões com 95cv ou 150cv com baterias de 40 ou 52kwh para rodar até 400km como no Renault 4. Ambos compartilham a mesma plataforma AmpR Small.

‌



Renault Twingo

Outro clássico dos anos 1990 foi um dos compactos mais inovadores da época. Seu nome mesclava os nomes “Twist e Tango” só para ter uma sonoridade agradável em vários países sem necessariamente uma explicação. Chegou em 1993 e teve 2,4 milhões de unidades produzidas.

Renault/Reprodução

Agora o Twingo também voltará, mas só em 2026. Ainda não se sabe muito a respeito do seu motor, mas sendo mais um carro da plataforma AmpR Small deverá ter opções de 95 a 150cv e autonomia de até 400km com uma recarga.

Renault 17

Esse esportivo da marca francesa teve seu espaço na década de 1970. Durou até 1979 e fez sucesso em toda a Europa, sendo um dos carros mais desejados do público jovem.

Renault/Reprodução

Agora o Renault 17 já teve uma versão protótipo divulgada e deverá o receber o motor e-PT-200kW com nada menos que 272cv no eixo traseiro. Mas não há uma data oficial de estreia para o 17.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.