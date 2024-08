Silvio Santos não gostava e de ostentar e dirigia os próprios carros; conheça os veículos do apresentador Apresentador e empresário não era um grande entusiasta de automóveis, mas teve relações longas com seus carros de garagem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/08/2024 - 10h58 (Atualizado em 17/08/2024 - 14h14 ) ‌



Relembre os carros da garagem de Silvio Santos Reprodução/SBT

Silvio Santos morreu aos 93 anos em São Paulo deixando um legado para a comunicação brasileira. O apresentador e empresário não era um grande entusiasta de automóveis, mas teve relações longas com seus carros de garagem.

Relembre os carros da garagem de Silvio Santos Reprodução

O R7-Autos Carros relembra alguns dos veículos que Silvio Santos dirigiu. Embora não fosse um colecionador de carros ou um entusiasta de modelos esportivos, o apresentador gostava de bons sedãs médios e teve vários carros do tipo, como Chevrolet Ômega, Honda Accord e até um Lincoln Town Car.

Relembre os carros da garagem de Silvio Santos Reprodução

Outra curiosidade é que Silvio Santos não usava motorista e gostava ele mesmo de dirigir o próprio veículo.

Relembre os carros da garagem de Silvio Santos Reprodução

É justamente esse carro que vai encabeçar nossa lista. O Lincoln Town Car Signature Series Jack Nicklaus 1993 foi um dos carros que Silvio dirigiu por mais tempo. O carro foi comprado nos Estados Unidos e foi o veículo de uso diário do apresentador por vários anos.

Relembre os carros da garagem de Silvio Santos

Com motor V8, a série homenageava o jogador de golfe e tinha detalhes especiais por se tratar de uma série limitada.

Relembre os carros da garagem de Silvio Santos Divulgação

O único esportivo que pertenceu ao apresentador foi um Chevrolet Camaro Type LT 1975 igualmente com motor V8 5,7 litros. Silvio Santos dirigiu esse carro diariamente por longos anos até comprar o Lincoln Town Car.

Nos anos 1960, Silvio Santos circulava com uma Rural Willys, veículo familiar equipado com motor seis cilindros em linha, mas há pouco registro a respeito desse veículo que foi fotografado no ano de 1967 sendo abastecido pelo apresentador.

Após a fase do Lincoln, nos anos 1990, Silvio adquiriu um Chevrolet Ômega australiano, sedã de luxo que representava a segunda fase do sedã por aqui.

Nos últimos anos, ainda ao volante, Silvio Santos teve um Honda Accord 2014. Consta que o veículo foi dado de presente ao apresentador, que gostava de ficar muito tempo com o mesmo carro.