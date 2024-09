Stellantis investe US$ 385 milhões na Argentina e pode nacionalizar Titano Marca produzirá em Córdoba nova família de veículos e um novo motor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h00 ) ‌



Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

A Stellatins, anunciou essa semana um investimento de US$ 385 milhões, cerca de R$ 2,1 bilhões em conversão direta na unidade em Córdoba, na Argentina, entre 2025 e 2030. No país vizinho a Stellantis pode implantar a produção nacional da picape Titano, montada no Uruguai mas com produção restrita, bem como as derivações das marcas RAM bem como Peugeot Landtrek.

Bio Hybrid 2024 Stellantis Divulgação

O anúncio foi feito pelo presidente da Stellantis América do Sul Emanuelle Capelano que também confirmou dois novos modelos híbridos que serão apresentados no país até o final de 2024. Já para 2025, o mercado brasileiro receberá a nova marca Leapmotor, que terá veículos chineses 100% elétricos, como o C10 e o T03. No entanto, a marca deve ser apresentada ao país antes do ano terminar. Ao todo as marcas Stellantis terão investimentos de R$ 32 bilhões para a América do Sul até 2030.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

Investimento no Brasil

No início deste ano a Stellantis anunciou um investimento de R$ 14 bilhões entre 2025 e 2030 no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais onde são feitos boa parte dos modelos Fiat. A empresa também está investindo R$ 13 bilhões em Goiana, Pernambuco e R$ 3 bilhões em Porto Real, Rio de Janeiro onde são feitos os veículos da família C-Cubed e ainda o Peugeot 2008 de geração antiga abrindo espaço para o crescimento da linha Citroën.