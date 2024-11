SUV indiano irá inspirar Volkswagen Tera anunciado aqui kylaq usa plataforma MQB A0 e motor 1.0 TSI na Índia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Skoda/Divugalção Skoda/Divugalção

Nesta semana a Volkswagen divulgou o visual do Skoda Kylaq, um SUV compacto que será vendido na Índia. Feito sobre a plataforma MQB A0, ele terá estilo próprio da marca e irá inspirar um projeto já confirmado aqui: o Tera.

Skoda/Divugalção Skoda/Divugalção

O projeto é o mesmo. A plataforma MQB A0 é uma variante compacta da MQB ajustada para o SUV destinado a países emergentes.

Skoda/Divugalção Skoda/Divugalção

Visualmente, o Skoda Kylaq traz uma ampla grade frontal e faróis afilados, além de ter para-choques musculosos. Por sua vez, a traseira traz lanternas diminutas com uma barra entre eles. Pois bem, esses elementos estão presentes no teaser que a montadora divulgou junto com o nome do veículo. A diferença está na grade frontal do Tera, que é mais parecida com a do Nivus, porém, na traseira há o mesmo aplique entre as lanternas.

Skoda/Divugalção Skoda/Divugalção

Por dentro, o Skoda Kylaq guarda algumas semelhanças com o T-Cross vendido no Brasil, visto que traz uma ampla central multimídia ao centro do painel e painel digital, bem como o sistema de ar-condicionado da Volkswagen. Já o Tera ainda não teve imagens do interior reveladas. Contudo, é esperado que a marca mantenha o desenho interior já consagrado aqui no Brasil, ficando próximo do Nivus ou do T-Cross, trazendo painel de instrumentos de 8 polegadas e multimídia VW Play de 10,1 polegadas.

‌



Skoda/Divulgação Skoda/Divulgação

Na Índia, o Skoda Kylaq terá motor 1.0 TSI de até 115 cv com 18,1 kgfm de torque, motor que conhecemos muito bem por aqui ao equipar o T-Cross e Nivus com 128cv e a linha Polo e Virtus com 116cv. O Tera pode receber o mesmo conjunto mecânico porém com sistema híbrido leve para se adequar ao programa Mover e dentro do plano de investimentos da Volkswagen para os próximos anos no Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.