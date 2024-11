SUVs mais vendidos: T-Cross abre vantagem e Fiat joga com Pulse e Fastback SUV da Volkswagen teve mais de 9 mil unidades vendidas em um mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 15h00 ) twitter

A renovação fez muito bem ao Volkswagen T-Cross. Com novo visual ele se torna mês a mês o SUV mais vendido do ano. Só em outubro foram 9.176 unidades vendidas abrindo boa vantagem para o Hyundai Creta, que teve 7.761 unidades emplacadas. O terceiro lugar ficou com o Chevrolet Tracker com 6.841 unidades licenciadas que se manteve estável nas vendas esse ano com leve tendência de alta. Mas quem ganhou é quem perdeu nesse ranking?

O Nissan Kicks que já é um veterano de mercado vendeu 6.610 unidades ainda mais do que em setembro. O Volkswagen Nivus com 5.772 unidades vendidas veio na sequência para dar liderança à marca no segmento de compactos. O sexto mais negociado foi o Honda HR-V com 5.445 unidades em outubro. Próximo dele ficou o Jeep Renegade com 5.215 unidades. Também veterano, a chegada da linha 2025 trouxe fôlego novo para o Jeep que segue vendendo bem para um produto de nove anos de idade.

Com 4.132 unidades vendidas, o Fiat Fastback ficou na oitava colocação. O modelo é seguido pelo Fiat Pulse com 3.287 unidades emplacadas mostrando a jogada dupla da Fiat no segmento tão disputado. Fecha o ranking o Renault Kardian com 3.062 unidades. Para um carro novo o Kardian vende bem mas ainda não incomoda nenhum dos players tradicionais do segmento.

Top 10 SUVs Compactos Mais Vendidos em Outubro de 2024

1- Volkswagen T-Cross - 9.176 unidades

2 - Hyundai Creta - 7.761 unidades

3 - Chevrolet Tracker - 6.841 unidades

4 - Nissan Kicks - 6.610 unidades

5 - Volkswagen Nivus - 5.772 unidades

6 - Honda HR-V - 5.445 unidades

7 - Jeep Renegade - 5.215 unidades

8 - Fiat Fastback - 4.132 unidades

9 - Fiat Pulse - 3.287 unidades

10 - Renault Kardian - 3.062 unidades

