Volkswagen T-Cross Highline ou Taos Comfortline; veja qual escolher por R$ 190 mil Ambos são equipados com motor 1.4 TSI de até 150 cv e tem propostas diferentes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h20 )

Marcos Camargo Jr. 02.04.2025

A Volkswagen tem diversos SUVs de todos os perfis e em alguns casos, fica patente que há uma sobreposição de produtos. E hoje, dois produtos nesta linha custam o mesmo preço: por volta dos R$ 190 mil. Esse é o preço do T-Cross Highline 2025 e também do Taos Highline que custam R$ 184,9 mil e R$ 188,9 mil respectivamente.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

Os dois SUVs têm a mesma mecânica: o conhecido motor 250TSI 1.4 TSI de até 150 cv combinado com transmissão automática de seis velocidades.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

O Volkswagen T-Cross Highline com todos os equipamentos sai por R$ 184,9 mil. Por sua vez, o Taos custa a partir de R$ 188,9 mil, colocando ambos na mesma linha de orçamento. Mas qual é a oferta de itens de série de cada um desses produtos?

Marcos Camargo Jr. 02.04.2025

Nesta configuração, o Volkswagen T-Cross conta com teto solar panorâmico, bancos com revestimento parcialmente em couro, pneus Seal Inside, rack de teto longitudinais na cor preta, retrovisores pintados na cor preto ninja, rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas escurecidas, teto pintado na cor preto ninja, além de ter sistema semiautônomos de condução com assistente ativo de mudança de faixa, assistente de estacionamento, câmera multifuncional, detector de ponto cego com assistente de saída de vaga, controle de cruzeiro adaptativo, entre outros equipamentos.

Marcos Camargo Jr. 02.04.2025

Ademais, essa configuração conta com painel de instrumentos digital, central multimídia VW Play de 10 polegadas com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital automático climatronic, carregador de smartphone sem fio, entre outros. Contudo, falta um auto hold e freio de estacionamento elétrico, assim como o acabamento interno é todo trabalhado no plástico rígido e os ajustes dos bancos não são elétricos.

Motorização

A motorização tanto do Taos quanto do T-Cross é o famoso motor 1.4 TSI, que entrega até 150 cv com torque de 25,5 kgfm. A transmissão é automática de seis posições. Esse conjunto confere um bom desempenho, conferindo arrancadas vigorosas e retomadas sem perder o fôlego, sendo bem casado com o câmbio de seis posições.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

A posição de dirigir é boa, assim como a ergonomia. O conforto interno não deixa a desejar se for levar quatro adultos, já se levar um quinto ficará apertado. A suspensão tem o comportamento típico de um Volkswagen com acertos rígidos, atacando bem os buracos das ruas brasileiras.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

Futuro do Taos

Sim, o Taos vai mudar em breve, ganhando atualização visual leve e mantendo o motor 1.4 TSI, só que trabalhando com um câmbio de oito velocidades, o que o deixará mais econômico. Embora já haja flagras do modelo no Brasil, ainda não há uma data de lançamento do SUV médio por aqui, visto que a Volkswagen vai priorizar o Tera, novo SUV compacto da marca.

Marcos Camargo Jr. 02.04.2025

Mas qual escolher?

Embora o Volkswagen T-Cross seja bem equipado, por esse preço na casa dos R$ 184,9 mil, vale mais a pena comprar um Taos, só que ganhando mais espaço interno e um porta-malas maior, custando R$ 188,9 mil. Agora, fora da família Volkswagen vale a pena olhar um Hyundai Creta ou até o Jeep Compass Sport, que têm um preço menor do que o T-Cross.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.