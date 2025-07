Vendas de veículos no Brasil crescem 5% no primeiro semestre Marcas chinesas avançam em mais de 26% Blog do Galante|Raphael GalanteOpens in new window 02/07/2025 - 09h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h37 ) twitter

Mercado de venda de carros registra crescimento no primeiro semestre do ano Freepik/@tawatchai07

Caros leitores, digníssimas leitoras: eis que finalmente encerramos o primeiro semestre do ano e trazemos as boas novas (não tão novas assim) do setor automotivo!

Encerramos este primeiro semestre com 1,130 milhão de carros novos vendidos, o que representou um crescimento de 5% sobre o mesmo período do ano passado, quando tivemos 1,076 milhão de unidades comercializadas.

OK! O mercado está crescendo 5%... E aí? Isso é bom?

É! Mas também NÃO é!

‌



Vocês devem estar pensando que deu a louca no estagiário! Mas deixa explicar melhor...

O resultado “É” muito bom! Esse é o melhor resultado em vendas desde a pandemia, ou seja, desde 2020. Na pandemia vendemos pouco mais de 760 mil carros e agora estamos falando de cifras na casa de milhões de unidades. E quando percebemos os últimos cinco anos, a gente verifica que a curva de crescimento é ascendente!

‌



Então é um “senhor” resultado para se comemorar...

E por qual motivo esse “NÃO É” um bom resultado?

‌



Primeiramente, devo deixar claro que o estagiário é santista, e como todo bom santista, adora reviver o passado!

Há 15 anos, as vendas de carros estavam vivendo o seu apogeu. As vendas de veículos oscilavam por volta 1,6 milhão de unidades (quase 500 mil carros a mais do que foi vendido neste ano).

O resultado deste ano é um bom resultado, mas ele está bem aquém, por exemplo, da média de vendas das duas últimas duas décadas. Calculando, em 20 anos, a indústria vendeu em média 1,2 milhão de unidades. Ou seja, o resultado de 2025 é inferior ao da média histórica.

Evolução das vendas de veículos nos últimos anos Raphael Galante

O grande fator preocupante deste ano é que tivemos um bom começo de ano – onde geramos gordura para esse crescimento nas vendas – mas o segundo semestre se mostra extremamente desafiador, devido a uma atividade econômica abaixo das expectativas; além de termos o custo do crédito para o consumidor (que financiará o veículo) quase na estratosfera!

No primeiro trimestre deste ano, vimos um crescimento médio de 7%, que caiu para 3,4% no segundo semestre e daqui até o final do ano ele deverá oscilar entre -1% até 2%.

Ou seja, teremos aqui um trabalho hercúleo para manter a indústria aquecida!

Comparação da venda de veículos mês a mês entre 2024 e 2025 Raphael Galante

Do mais, o mercado automotivo performa como sempre: Fiat Strada continua sendo o carro mais vendido do país com 62,7 mil unidades; Volkswagen Polo é o segundo com 57,2 mil unidades (primeiro na categoria Hatch Pequeno) e novamente a Volkswagen com o seu T-Cross aparece na terceira posição com 44,5 mil unidades vendidas e sendo o carro líder no segmento de SUV.

Mas, o grande destaque deste ano é: a INVASÃO CHINESA!

Se o mercado automotivo está com alta de 5%, as vendas de carros chineses registraram a “singela” evolução de 26,3%.

Sim, caro leitor... as vendas de carros de montadoras chinesas cresceram 5 vezes mais que a média do mercado: neste ano, quase 95 mil carros de montadoras chinesas contra quase 75 mil do primeiro semestre do ano passado.

Lógico que as três grandes chinesas no mercado brasileiro (BYD – CAOAO CHERY - GWM) representam por 95% do volume..., mas as novas entrantes (JAECOO – OMODA – GAC – entre outras) vão gerar um fuzuê no mercado!

E aí? O que achou? Dúvidas me mande um e-mail aqui. Ou me siga lá no INSTAGRAN ou no LINKEDIN, onde eu sou menos perdido...

