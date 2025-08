Putin abre caminho para implementação de armas nucleares que possam atingir a Europa Moscou anunciou a decisão após “provocações” dos americanos Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 05/08/2025 - 10h14 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h55 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Putin anuncia implementação de armas nucleares que podem atingir a Europa.

Decisão da Rússia vem após provocação dos EUA com subs e mísseis na Alemanha.

Rússia rompe moratória e afirma não ter mais restrições militares.

Medidas de resposta dependerão da reação do Ocidente, segundo porta-voz do Kremlin. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Putin deu sinal verde para implementação de mísseis nucleares na fronteira e na vizinha Belarus Reprodução/Instagram/@russian_kremlin

Após o deslocamento de dois submarinos nucleares para perto da Rússia e o anúncio de implementação de mísseis de longo alcance na Alemanha, Putin resolveu agir — e subiu a escalada.

Em anúncio hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia vai posicionar mísseis onde achar necessário para se proteger, segundo ele.

Os russos tinham uma moratória que previa evitar aumento da escalada, mas com as decisões americanas, decidiram cancelar. E a tensão aumentou de vez.

“A Rússia não tem mais limitações, a Rússia não se considera mais restringida por nada”, disse Peskov a repórteres. “Portanto, a Rússia acredita que tem o direito de tomar as medidas apropriadas, se necessário.”

‌



Por fim, disse que não vai revelar mais nada e que as ações vão depender de como o Ocidente vai se posicionar.

“As decisões sobre os parâmetros específicos das medidas de resposta serão tomadas pela liderança russa com base em uma análise interdepartamental da escala da implantação de mísseis de alcance intermediário pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, bem como do desenvolvimento da situação geral na zona de segurança internacional e estabilidade estratégica”

