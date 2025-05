Quais são os mísseis de longo alcance que a Ucrânia agora pode lançar contra a Rússia Alemanha e França autorizam Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra alvos russos, seguindo EUA e Reino Unido Internacional|Do R7 27/05/2025 - 12h33 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um bombardeiro da Ucrânia carrega dois mísseis Storm Shadow/SCALP sob as asas Divulgação/Força Aérea da Ucrânia

O chanceler alemão Friedrich Merz anunciou nesta segunda-feira (26) que agora a Ucrânia está autorizada a utilizar mísseis de longo alcance fornecidos por Alemanha e França contra alvos em território russo.

A decisão alinha os dois países a Estados Unidos e Reino Unido, que já haviam liberado o uso de suas armas para ataques ucranianos na Rússia desde novembro de 2024.

A medida, porém, foi criticada por Moscou, que classificou a decisão como “muito perigosa” e alertou que o uso de armamento ocidental pode comprometer negociações por um eventual cessar-fogo.

Até recentemente, mísseis de longo alcance fornecidos por aliados ocidentais, como Alemanha e França, eram restritos ao uso em território ucraniano – ou seja, para defesa contra forças russas invasoras –, salvo raras exceções.

‌



A mudança de política, segundo Merz, “significa que a Ucrânia agora pode se defender, por exemplo, atacando posições militares na Rússia”. “Um país que só pode se opor a um invasor em seu próprio território não está se defendendo adequadamente”, disse o chanceler.

O anúncio de Merz também marca uma ruptura significativa em relação à gestão alemã anterior, liderada por Olaf Scholz, que negou repetidamente pedidos da Ucrânia por mísseis Taurus KEPD 350.

‌



A imprensa europeia afirma que esses mísseis, com alcance de até 500 km, podem agora ser fornecidos pela Alemanha à Ucrânia. Merz, no entanto, disse que o país não vai declarar publicamente quais armamentos serão enviados às tropas ucranianas.

ATACMS

Os Estados Unidos foram os primeiros a autorizar o uso de mísseis de longo alcance contra a Rússia, em novembro de 2024, com os ATACMS (Sistemas de Mísseis Táticos do Exército dos EUA, em português), que são lançados pelo solo.

‌



.Esses mísseis supersônicos, com alcance superior a 300 km, foram usados pela primeira vez contra alvos russos em 19 de novembro de 2024. A Ucrânia, segundo a Forbes, recebeu menos de 50 unidades até dezembro do ano passado, e parte deles já foi utilizada em ataques.

Storm Shadow/SCALP

Na esteira dos Estados Unidos, o Reino Unido permitiu que a Ucrânia usasse os mísseis Storm Shadow – que são idênticos aos SCALP, da França –, com alcance de até 250 km e velocidade de 965 km/h, para ataques na Rússia.

O primeiro ataque com esses mísseis contra as forças de Vladimir Putin ocorreu em 20 de novembro de 2024. A Forbes estima que a Ucrânia tenha recebido algumas centenas de Storm Shadow/SCALP, mas os estoques são limitados, já que França e Reino Unido precisam manter reservas para suas próprias forças.

Taurus

O Taurus KEPD 350, que deve ser fornecido à Ucrânia pela Alemanha, é o mais poderoso entre os mísseis ocidentais aos quais as tropas ucranianas podem ter acesso.

Desenvolvido pelos alemães em parceria com a Suécia, o míssil tem alcance de até 500 km e velocidade de 1.170 km/h, o que o permite atingir alvos como Moscou, a cerca de 480 km da fronteira ucraniana.

A Forbes diz que a Alemanha possui 600 unidades do Taurus, mas muitas necessitam de reformas, e a produção está atualmente suspensa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp