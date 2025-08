Novos ataques aumentam a tensão na guerra entre Rússia e Ucrânia

Novos ataques aumentaram a tensão na guerra entre Rússia e Ucrânia. Só nas últimas 24 horas, pelo menos seis pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas durante ataques aéreos da Rússia em diferentes regiões da Ucrânia. Em resposta, drones ucranianos atacaram alvos no oeste da Rússia, matando três pessoas e ferindo duas. Segundo o Exército da Ucrânia, as explosões atingiram instalações petrolíferas.



