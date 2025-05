Putin e Zelensky frente a frente? Encontro histórico pode ser nesta quinta A reunião entre os dois países vai acontecer na Turquia Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 14/05/2025 - 15h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Putin e Zelensky frente a frente? Encontro histórico pode ser amanhã Montagem/Divulgação

Pela primeira vez, desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 2022, os dois presidentes podem ficar frente a frente para negociar o fim do conflito. Um encontro que seria histórico.

O presidente Volodymyr Zelensky já desafiou o rival para ir a Istambul e negociar diretamente. Mas, conhecendo a história, a chance de Putin ir pessoalmente é quase nula.

Oficialmente, o Kremlin não deu nenhuma indicação, mas garantiu a presença de negociadores. A Casa Branca também vai enviar representantes. O

Presidente Trump não vai pois segue em viagem para o Oriente Médio

‌



Zelensky disse mais cedo que sem Putin não há negociação para acabar com a guerra, apenas acordos.

Se Putin vai ou não… só a história dirá.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.