Poder econômico avalia se juntar à anistia de Bolsonaro para conter Trump Comitiva de empresários volta dos EUA sem ganhos e teme agravamento do tarifaço com condenação do ex-presidente Christina Lemos 04/09/2025 - 13h10

Foco dos empresários exportadores vai se voltar para a anistia Reprodução/RECORD NEWS 15.08.2025

O movimento para anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e pelo perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro deve ganhar reforço de peso nos próximos dias: o do setor empresarial.

Comitiva de mais de uma centena de representantes dos exportadores taxados por Trump retorna ao Brasil com o recado de que o lugar certo para fazer lobby é Brasília e não Washington.

A missão não colheu os resultados esperados, nem obteve a ampliação da lista de 700 produtos isentos da sobretaxa, que tem caráter político.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No seu retorno ao país, a cúpula do setor produtivo encontrará em franco progresso as negociações para levar à votação o projeto de anistia logo após o veredito do STF, previsto para a sexta-feira, dia 12.

‌



A solução política não tem garantia de sucesso, já que, se aprovada, a anistia teria de passar pela sanção de Lula e ainda pelo aval do Supremo, que pode declarar inconstitucional o perdão a crimes contra a democracia.

Mas são riscos que o setor produtivo estuda enfrentar, em nome da recuperação das atividades de exportação em parâmetros tidos como “razoáveis”.

‌



O apoio está calcado na ideia de que a saída política é o remédio certo para a sanção de caráter também político. E colabora para a pacificação das relações internas e externas do país.

O projeto, no entanto, manteria a inelegibilidade de Bolsonaro, declarada pela Justiça Eleitoral, livrando-o apenas das sanções penais.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bom para ambos os lados

A fórmula acomoda com perfeição as pretensões eleitorais de governadores pré-candidatos e até do presidente Lula, uma vez que mantém Bolsonaro fora da disputa — seria o preço a ser pago pelo ex-presidente para se ver livre de anos de prisão.

As conversas sobre um acordão ao qual indústria e agricultura avaliam aderir ainda se dão de forma reservada para não afrontar a autoridade do Supremo, e explicam a frieza com que as etapas do julgamento vêm sendo recebidas.

O resultado dado como irreversível e inapelável estimula a busca por uma solução pragmática que evite a um só tempo o cumprimento da pena e potenciais novas sanções do governo americano.

