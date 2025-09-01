CNI: tarifaço dos EUA derruba confiança da indústria exportadora brasileira Queda no índice da CNI aponta mudança brusca de percepção entre empresários após aumento de tarifas americanas Economia|Do R7, em Brasília 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Aumento das tarifas americanas impacta negativamente a indústria exportadora brasileira.

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu de 50,2 para 45,6 pontos em dois meses.

Expectativas para os próximos seis meses pioraram, refletindo incertezas no setor industrial.

Confiança das empresas exportadoras agora está abaixo do ICEI geral, marcando 46,1 pontos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Medida imposta por Trump afeta projeções de curto prazo das empresas brasileiras Divulgação/The White House/Arquivo

A imposição de tarifas sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos começa a impactar o setor produtivo nacional. Levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgado nesta segunda-feira (1º), mostra que a confiança das empresas exportadoras sofreu queda expressiva nos últimos dois meses.

O ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) passou de 50,2 para 45,6 pontos entre junho e agosto, sinalizando uma mudança no sentimento dos empresários — de otimismo para pessimismo.

O ICEI varia numa escala de 0 a 100. Resultados abaixo de 50 indicam falta de confiança. Quanto mais distante dessa marca, mais forte e disseminada é a percepção negativa entre os entrevistados.

A queda acumulada de 4,6 pontos no período reflete principalmente, segundo a CNI, os efeitos do aumento das tarifas de importação adotado pelo governo dos Estados Unidos.

‌



Em julho, com o anúncio das medidas, o índice já havia caído 1,7 ponto. Em agosto, com a entrada em vigor das novas regras, houve recuo adicional de 2,9 pontos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Piora nas expectativas para os próximos seis meses

Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, lembra que as exportações vinham servindo como alternativa para a indústria enfrentar a desaceleração da demanda interna, pressionada pelos juros elevados.

‌



“As empresas exportadoras, por terem acesso a mercados externos, mantinham um nível de confiança mais alto. Esse diferencial agora está se perdendo”, constata.

Parte significativa da retração está ligada à piora nas expectativas para os próximos seis meses. O componente do ICEI que mede a visão dos empresários sobre o futuro da economia e de seus próprios negócios recuou cinco pontos, passando de 52,2 para 47,2 pontos no bimestre.

‌



Pela primeira vez em 2025, o índice de confiança das empresas exportadoras ficou abaixo do ICEI geral, que reúne também indústrias com foco exclusivo no mercado interno. Em agosto, o ICEI geral marcou 46,1 pontos, permanecendo em nível negativo há oito meses consecutivos.

A pesquisa reforça a percepção de que o tarifaço americano representa um fator relevante de incerteza para a indústria nacional, afetando não apenas os volumes exportados, mas também as projeções de curto prazo das empresas brasileiras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual é o impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre a indústria exportadora brasileira?

A imposição de tarifas sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos está começando a afetar o setor produtivo nacional. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou que a confiança das empresas exportadoras caiu significativamente nos últimos dois meses.

Como a confiança das empresas exportadoras foi afetada?

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu de 50,2 para 45,6 pontos entre junho e agosto, indicando uma mudança de otimismo para pessimismo entre os empresários. Resultados abaixo de 50 pontos sinalizam falta de confiança, e quanto mais distante desse número, mais forte é a percepção negativa.

Quais foram os principais fatores que contribuíram para essa queda no índice?

A queda de 4,6 pontos no ICEI reflete principalmente os efeitos do aumento das tarifas de importação adotado pelo governo dos Estados Unidos. Em julho, com o anúncio das novas tarifas, o índice já havia caído 1,7 ponto, e em agosto, com a implementação das regras, houve um recuo adicional de 2,9 pontos.

O que diz Marcelo Azevedo sobre a situação das exportações?

Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, destacou que as exportações eram uma alternativa para a indústria enfrentar a desaceleração da demanda interna, que é pressionada pelos juros elevados. Ele afirmou que as empresas exportadoras, por terem acesso a mercados externos, mantinham um nível de confiança mais alto, mas esse diferencial está se perdendo.

Como as expectativas para o futuro estão afetando a confiança das empresas?

Uma parte significativa da retração na confiança está relacionada à piora nas expectativas para os próximos seis meses. O componente do ICEI que mede a visão dos empresários sobre o futuro da economia e de seus negócios caiu cinco pontos, passando de 52,2 para 47,2 pontos no bimestre.

Como está a comparação entre o índice de confiança das empresas exportadoras e o ICEI geral?

Pela primeira vez em 2024, o índice de confiança das empresas exportadoras ficou abaixo do ICEI geral, que inclui indústrias focadas no mercado interno. Em agosto, o ICEI geral marcou 46,1 pontos e permanece em nível negativo há oito meses consecutivos.

Qual é a percepção geral sobre o impacto das tarifas norte-americanas na indústria nacional?

A pesquisa indica que as tarifas dos Estados Unidos representam um fator relevante de incerteza para a indústria nacional, afetando não apenas os volumes exportados, mas também as projeções de curto prazo das empresas brasileiras.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp