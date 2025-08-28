Abono salarial tem R$ 15,6 milhões liberados que ainda não foram sacados neste ano O calendário de pagamento terminou em 15 de agosto, mas o dinheiro fica disponível até o dia 29 de dezembro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA R$ 15,6 milhões do abono salarial ainda não foram sacados.

Trabalhadores têm até 29 de dezembro para resgatar os valores pendentes.

Os critérios para receber o benefício incluem receber até dois salários mínimos.

Consultas sobre o pagamento podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Abono salarial é pago a quem recebe até dois salários mínimos ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.07.2011

O abono salarial , referente ao ano-base de 2023, tem R$ 15,6 milhões liberados neste ano que ainda não foram sacados. Segundo a Caixa, cerca de 15 mil parcelas estão disponíveis para resgate.

O calendário de pagamentos terminou em 15 de agosto, mas os valores pendentes de saque ficam disponíveis até 29 de dezembro, na Caixa e no Banco do Brasil.

“Após essa data, os valores não retirados serão devolvidos ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), conforme resolução do Codefat”, afirma a Caixa, em nota.

O abono salarial é pago a profissionais da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com uma remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00 - valor referente ao ano de 2023).

‌



Previsão

O valor restante do benefício se refere ao PIS, pago pela Caixa. Já montante que sobrou do Pasep não foi informado pelo Banco do Brasil, responsável pelo pagamento, nem pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Neste ano, foram disponibilizadas 22,6 milhões de parcelas do PIS, segundo a Caixa, para trabalhadores nascidos entre janeiro e dezembro, totalizando R$ 26,4 bilhões.

‌



Ao todo, a previsão do abono salarial para este ano é de R$ 30,7 bilhões, para 24,4 milhões de pessoas.

Orçamento do abono nos últimos anos Arte/R7

Calendário de 2025

Nascidos em janeiro - 17/02

Nascidos em fevereiro - 17/03

Nascidos em março e abril - 15/04

Nascidos em maio e junho - 15/05

Nascidos em julho e agosto - 16/06

Nascidos em setembro e outubro - 15/07

Nascidos em novembro e dezembro - 15/08

Quem tem direito

Tem direito ao abono salarial os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

‌



Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo.

Ter recebido, de empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep, até dois salários mínimos de remuneração mensal no período trabalhado.

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2023.

Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

Como consultar

Para consultar o abono salarial pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve atualizá-lo primeiro.

Acessar a aba “Benefícios”

Selecionar “Abono Salarial”

Clicar em “Pagamentos” para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.

A consulta também pode ser feita pelo portal gov.br

Pelo telefone 158, com atendimento gratuito das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto feriados nacionais.

Outra opção é comparecer a uma unidade das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego no estado.

Pagamento

Para quem recebe o PIS, o pagamento é realizado por crédito em conta-corrente, conta poupança ou digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o trabalhador não correntista é realizado o pagamento em canais como agência, lotéricas e autoatendimento oferecidos pela Caixa.

No caso do Pasep, o Banco do Brasil faz o pagamento por meio de crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento.

Para realização do saque em agência, servidores poderão apresentar documento de identificação nas versões física ou digital.

