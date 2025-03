Ansiedade e depressão estão entre as causas que mais afastam e dão direito a benefício Os dois problemas de saúde são os que mais aumentaram no último ano, segundo levantamento do INSS Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

Os transtornos mentais e a depressão estão em 4º e 5º lugar, respectivamente, no ranking das causas de afastamento do trabalho em 2024, segundo o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os dois problemas de saúde são os que mais aumentaram no último ano.

O levantamento considera somente aqueles afastamentos por mais de 15 dias e que, consequentemente, geraram um benefício ao segurado.

O benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) garante a isenção de carência para adquirir o auxílio e a estabilidade no emprego por 12 meses, após o retorno ao serviço, não podendo ser demitido sem justa causa nesse período, segundo o INSS.

Desde 29 de dezembro de 2023, a lista de doenças profissionais reconhecidas passou a contar com um total de 347 patologias, entre elas burnout, ansiedade, depressão e tentativa de suicídio.

Ranking da concessão do benefício por incapacidade temporária Arte/R7

Os chamados outros transtornos ansiosos (CID F41) chegaram ao 4º lugar de doenças que mais afastaram o trabalhador no ano passado, com 141.414 concessões de benefícios. Em 2021, a doença estava em 10º lugar no ranking, respondendo por 49.481 afastamentos. No ano seguinte subiu para oitavo, com 54.203. Em 2023, esse número chegou ao quinto lugar (80.516).

Já os episódios depressivos (CID F32) foram responsáveis por 113.604 licenças médicas em 2024, ficando em 5º lugar no ranking. Em 2021, o número de afastamento por esse motivo era de 49.582. No ano seguinte, foi para 50.027, e, em 2023, chegou a 67.966.

“Esses transtornos são causados por uma série de fatores como estresse, genética, abuso de substâncias e traumas que afetam os indivíduos de várias formas, o que impacta diretamente em sua qualidade de vida, chegando até a impedi-los (temporária ou permanentemente) de exercer suas funções laborais”, afirma o INSS em nota.

Como funciona o benefício

O benefício de incapacidade temporária permite aos segurados do INSS diagnosticados com ansiedade ou depressão se afastarem do trabalho para se tratarem.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Também precisa ter contribuído para a Previdência, no mínimo, nos últimos 12 meses antes do período de incapacidade.

O pedido do benefício por incapacidade temporária poder ser feito por meio de análise documental (Atestmed), enviado pela internet para o Meu INSS, sem passar pela perícia médica.

O Atestmed é uma ferramenta que permite a substituição da perícia médica presencial pela análise documental em casos de benefícios com duração de até 180 dias.

O segurado pode requerer o benefício por meio do Meu INSS. É necessário comprovar a incapacidade para o trabalho por meio da apresentação de atestado médico e documentos complementares.

Como pedir o benefício

Entre no Meu INSS

Clique em “Pedir benefício por incapacidade”

Selecione o tipo de perícia e siga as orientações que aparecem na tela

Informe os dados necessários para concluir seu pedido

Documento precisa ter as seguintes informações

Nome completo do requerente;

Estar legível e sem rasuras;

Ter a data de emissão do documento médico, a qual não poderá ser superior a 90 dias da data de entrada do requerimento;

Conter a data de início do repouso e o prazo estimado necessário;

Conter informações sobre a doença ou Classificação Internacional de Doenças – CID;

Ter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe – Conselho Regional de Medicina (CRM), Conselho Regional de Odontologia (CRO) ou Registro do Ministério da Saúde (RMS) – que poderão ser eletrônico ou digital, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente.

Fonte: INSS

