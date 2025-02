Bolsa Família começa a ser pago a 20,5 milhões e Auxílio Gás, a 5,4 milhões, a partir desta segunda-feira; veja quem recebe Beneficiários com final 1 do NIS (Número de Inscrição Social) abrem o calendário que vai até o dia 28 de fevereiro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Bolsa Família vai beneficiar 20,5 milhões em fevereiro LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.01.2025

O Bolsa Família de fevereiro começa a ser pago nesta segunda-feira (17) para 20,5 milhões de famílias. Recebem hoje os beneficiários com final 1 do NIS (Número de Inscrição Social), conforme calendário escalonado, que vai até o dia 28 (veja datas abaixo).

Também será liberado o Auxílio Gás, que é bimestral, para 5,4 milhões de famílias. Os recursos são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e o pagamento é feito pela Caixa.

No caso do Auxílio Gás, o benefício garante às famílias 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em fevereiro, o valor será de R$ 106. E o repasse do ministério é de R$ 575,38 milhões.

Já no Bolsa Família os beneficiários recebem a parcela mínima de R$ 600. Aqueles com dependentes com menos de 7 anos ganham um adicional de R$ 150 por criança.

‌



Outro extra de R$ 50 por mês é pago às famílias com gestantes, com crianças a partir de 7 anos, com bebês em amamentação e com adolescentes com idade entre 12 e 18 anos.

As famílias em regra de proteção recebem benefício médio de R$ 370,54. A regra se aplica às famílias que tiveram aumento na renda de até meio salário mínimo por integrante, de qualquer idade.

‌



A medida permite a permanência dessas famílias no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor do benefício a que teriam direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Calendário

17 de fevereiro: NIS final 1

18 de fevereiro: NIS final 2

19 de fevereiro: NIS final 3

20 de fevereiro: NIS final 4

21 de fevereiro: NIS final 5

24 de fevereiro: NIS final 6

25 de fevereiro: NIS final 7

26 de fevereiro: NIS final 8

27 de fevereiro: NIS final 9

28 de fevereiro: NIS final 0

Quem tem direito

Têm direito ao benefício as famílias cuja renda per capita (por pessoa) é de, no máximo, R$ 218 por mês. É preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal), feito por meio das prefeituras.

‌



Para se inscrever, basta ir pessoalmente em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou outro posto de atendimento do município. O cadastro é gratuito.

Os valores do Bolsa Família

• R$ 600 — valor mínimo pago por família;

• R$ 150 — adicional pago por criança de até 6 anos;

• R$ 50 — adicional para gestantes e lactantes;

• R$ 50 — adicional por criança ou adolescente (de 7 a 18 anos);

• R$ 50 — adicional por bebê de até 6 meses.

Pagamento

O pagamento é feito pela Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. As famílias beneficiárias podem consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.

