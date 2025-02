Governo divulga resultados finais do CNU para cargos de nível superior; veja como acessar Ministério divulgou listas finais dos 6.640 aprovados para vagas imediatas ou convocados para cursos de formação Economia|Do R7, em Brasília 28/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 20h23 ) twitter

Inscritos podem verificar seus resultados individuais Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

Os resultados finais da primeira edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como “Enem dos Concursos”, já estão disponíveis para consulta. A lista definitiva de aprovados para os cargos de nível superior foi divulgada nesta sexta-feira (28) pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e pode ser acessada na página do candidato no site oficial do concurso.

O governo federal divulgou as listas finais dos 6.640 aprovados para vagas imediatas ou convocados para cursos de formação. Desses, 4.335 passaram para cargos sem curso de formação, e a convocação efetiva pelos órgãos deve acontecer entre o final de abril e o início de maio.

Outros 2.305 candidatos que disputam cargos com curso de formação iniciarão a última etapa do concurso a partir de março ou abril, segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Nesta sexta, também foram divulgadas as pessoas que passam a compor 13.280 vagas do cadastro de reserva.

O anúncio foi feito com atraso. A divulgação estava prevista para a manhã desta sexta, mas os resultados só ficaram disponíveis no início da noite. A demora foi justificada em função do tratamento dado aos candidatos sub judice nas listas de classificação.

“A divulgação das listas finais e da convocação para os cursos de formação encerram mais uma etapa dessa política pública inovadora e transformadora do serviço público federal. Em breve começaremos a chamar as novas servidoras e servidores, dando mais um passo importante no projeto de transformar o Estado para entregar mais e melhores serviços públicos. Servidores preparados são a base de boas entregas para a população”, disse a ministra da Gestão, Esther Dweck.

A Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do certame, também enviará mensagens por e-mail e WhatsApp para todos os aprovados, convocando-os para os cursos de formação dos blocos 1 a 7, destinados aos cargos que exigem essa etapa.

Como consultar os resultados?

Na área do candidato, os inscritos podem verificar seus resultados individuais para cada um dos cargos em que se inscreveram. As informações disponíveis incluem:

Nota na prova objetiva;

Nota na prova discursiva;

Nota na avaliação de títulos;

Resultado das bancas para candidatos PCD, autodeclarados negros ou indígenas;

Nota Final Ponderada (NFP) em cada cargo; e

Classificação final na ampla concorrência e nas cotas (PCD, PN ou PI)

Também vai ser informada a situação no cargo, que pode ser:

Aprovado em vagas imediatas (AC, PCD, PN ou PI)

Aprovado em lista de espera/cadastro reserva (AC, PCD, PN ou PI)

Convocado para curso de formação (para 9 cargos dos blocos 1 a 7)

Eliminado (de acordo com os critérios do edital)

Cada candidato só aparecerá como aprovado em um único cargo, seja pela ampla concorrência ou pelas cotas. No entanto, o mesmo candidato pode constar em listas de espera de cargos de maior preferência.

Listas de classificação e convocação

Foram publicadas 194 listas com a classificação final dos candidatos nos blocos 1 a 8, incluindo:

Listas de classificação por cargo, organizadas por ordem de pontuação;

Listas de candidatos sub judice, separadas ao final de cada bloco; e

21 tabelas adicionais com os nomes dos convocados para matrícula nos cursos de formação

Além disso, 15 editais foram publicados no Diário Oficial da União, contendo:

7 editais com a classificação final dos blocos 1 a 7 (vagas imediatas e cadastro reserva);

1 edital de retificação da classificação final do Bloco 8; e

7 editais de convocação para os cursos de formação dos cargos que exigem essa etapa

No Diário Oficial, os nomes dos candidatos aprovados foram publicados sem formatação em tabela, conforme padrão adotado pelo governo.

Cargos que exigem curso de formação

Os candidatos aprovados nos cargos abaixo foram convocados para matrícula nos cursos de formação:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Analista de Comércio Exterior (ACE)

Analista em Tecnologia da Informação (ATI)

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS)

Analista de Infraestrutura (AIE)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL e ANTAQ)

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT)

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS)

Consulta e próximos passos

Os candidatos podem acessar seus resultados individuais e verificar suas classificações e convocações diretamente na página do candidato no portal oficial do concurso.

Os aprovados para as vagas imediatas devem aguardar os próximos trâmites para tomar posse nos cargos, enquanto aqueles convocados para os cursos de formação devem seguir as orientações enviadas pela organização do concurso.