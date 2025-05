Correios vão atender aposentados e pensionistas vítimas de fraude no INSS A medida será anunciada nesta quarta-feira; até agora 1,6 milhão de aposentados e pensionistas pediram reembolso Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 20/05/2025 - 18h35 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h00 ) twitter

Exclusão de desconto pode ser feita pelo Meu INSS ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.04.2025

As agências dos Correios em todo o país deverão atender os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que tiveram descontos indevidos em seus pagamentos. A medida vai ser anunciada nesta quarta-feira (21), em entrevista coletiva com o presidente do instituto, Gilberto Waller Jr., e o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

A iniciativa é para atender principalmente os segurados que têm dificuldade de mexer com a internet. Até agora, o telefone 135 e o aplicativo Meu INSS são os únicos canais que o INSS está usando para informar sobre os descontos indevidos e para pedir o reembolso.

Até esta segunda-feira (19), 1.635.536 aposentados e pensionistas confirmaram que não autorizaram os descontos e já pediram reembolso.

Como pedir reembolso

Após notificação por meio do site ou aplicativo Meu INSS, desde o último dia 14 de maio, os segurados podem informar se de fato as operações não foram autorizadas para, então, solicitar o ressarcimento, também por meio do Meu INSS.

Assim que o beneficiário acessa o site ou aplicativo Meu INSS, é possível visualizar as notificações, automaticamente, pelo celular.

Investigação

A Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União), em 23 de abril, revelou esquema de fraude nas autorizações indevidas de descontos nos contracheques dos segurados do INSS, que pode chegar a R$ 6 bilhões, desde 2019.

As investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades de associações aplicados sobre benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

