Fraude no INSS: deputados querem reembolso em dobro e fim de cobranças indevidas

Projetos na Câmara querem afastar possibilidades de golpes em aposentadorias do INSS Arquivo/Agência Brasil

Ressarcimento em dobro de recursos desviados, proibição de descontos direto na folha de pagamentos e endurecimento de crimes contra aposentados e pensionistas são algumas das propostas defendidas na Câmara dos Deputados para responder às fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

A lista inclui 32 projetos criados desde a operação da Polícia Federal que revelou os desvios bilionários em contas de beneficiários do instituto. O número foi compilado pelo R7 com base nas informações da Câmara e leva em conta projetos apresentados entre 28 de abril e 19 de maio.

A Câmara pretende acelerar nesta terça-feira (20) a análise de projetos para coibir irregularidades em aposentadorias. Com o nome de pacote “antifraude do INSS”, a intenção é unificar as propostas em um só texto e votar as mudanças diretamente em plenário.

Entre os destaques sugeridos por parlamentares, está o que proíbe o desconto automático na folha de pagamentos. A ideia é que um eventual interesse de adesão por parte de um aposentado ou pensionista a entidades associativas ocorra de forma independente, com pagamento por boleto bancário ou transferência Pix.

Essa ideia é proposta em mais de um terço dos projetos apresentados por deputados e também é bem recebida pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, que atribuiu ao Congresso Nacional fazer essa mudança.

Pagamento em dobro

Outro ponto recorrente entre os projetos apresentados é que descontos irregulares sejam reembolsados em valores superiores aos que foram cobrados de aposentados e pensionistas.

Uma das possibilidades levantadas pelos deputados é o pagamento em dobro às vítimas. O INSS diz que quem foi alvo de descontos indevidos receberá os valores de volta corrigidos pela inflação.

O endurecimento de penas é outro ponto destacado entre os projetos apresentados na Câmara. Duas das propostas pedem para que desvios ligados a idosos ou vulneráveis se tornem crimes hediondos — considerados de extrema gravidade e que não podem ser compensados por fiança.

Veja a relação dos projetos apresentados:

PL 1918/2025 – 28/04/2025 – Dayany Bittencourt (União-CE) — Sanções mais rigorosas por crimes contra idosos ou vulneráveis.

– – — Sanções mais rigorosas por crimes contra idosos ou vulneráveis. PL 1964/2025 – 29/04/2025 – Helio Lopes (PL-RJ) — Protege beneficiários do RGPS (Regime de Previdência Social) contra descontos indevidos; exige autorização anual.

– – Protege beneficiários do RGPS (Regime de Previdência Social) contra descontos indevidos; exige autorização anual. PL 1979/2025 – 29/04/2025 – Josenildo (PDT-AP) e Afonso Motta (PDT-RS) - Revoga autorização para desconto de mensalidades associativas em benefícios.

– – - Revoga autorização para desconto de mensalidades associativas em benefícios. PL 1980/2025 – 29/04/2025 – Marcos Tavares (PDT-RJ) - Agrava penas de estelionato e furto contra beneficiários do INSS; devolução em triplo.

– – - Agrava penas de estelionato e furto contra beneficiários do INSS; devolução em triplo. PL 1989/2025 – 30/04/2025 – Marcel Van Hattem (Novo-RS), Luiz Lima (Novo-RJ), Adriana Ventura (Novo-SP) - Proíbe descontos associativos diretos nos benefícios; define forma de adesão.

– – - Proíbe descontos associativos diretos nos benefícios; define forma de adesão. PL 2000/2025 – 30/04/2025 – André Fernandes (PL-CE) - Exige restituição de descontos indevidos; proíbe descontos e cria bloqueio automático.

– – - Exige restituição de descontos indevidos; proíbe descontos e cria bloqueio automático. PL 2046/2025 – 02/05/2025 – Coronel Ulysses (União-AC) Tipifica como crime hediondo o desconto sem permissão em benefício previdenciário.

– – Tipifica como crime hediondo o desconto sem permissão em benefício previdenciário. PL 2048/2025 – 05/05/2025 – Daniela Reinehr (PL-SC) Proíbe desconto de contribuições associativas, sindicais ou similares nos benefícios.

– – Proíbe desconto de contribuições associativas, sindicais ou similares nos benefícios. PL 2067/2025 – 05/05/2025 – Pastor Gil (PL-MA) Proíbe qualquer desconto em benefícios sem autorização expressa.

– – Proíbe qualquer desconto em benefícios sem autorização expressa. PL 2070/2025 – 05/05/2025 – Eduardo da Fonte (PP- PE) - Exige autorização escrita para descontos de consignados e contribuições associativas.

– – - Exige autorização escrita para descontos de consignados e contribuições associativas. PL 2071/2025 – 05/05/2025 – Fabio Schiochet (União-SC) Veda descontos em folha para entidades privadas nos benefícios do INSS.

– – Veda descontos em folha para entidades privadas nos benefícios do INSS. PL 2072/2025 – 05/05/2025 – Coronel Assis (UNIÃO-MT) Proíbe desconto de mensalidades de associações nos benefícios.

– – Proíbe desconto de mensalidades de associações nos benefícios. PL 2073/2025 – 05/05/2025 – Mauricio Marcon (Podemos-RS) Define critérios específicos para descontos em benefícios previdenciários.

– – Define critérios específicos para descontos em benefícios previdenciários. PL 2084/2025 – 05/05/2025 – Dr. Zacharias Calil (União-GO) Garante transparência e devolução em dobro de descontos indevidos no INSS.

– – Garante transparência e devolução em dobro de descontos indevidos no INSS. PL 2094/2025 – 06/05/2025 – Alberto Fraga (PL/DF), Coronel Assis (UNIÃO-MT) - Combate fraudes em filiações de aposentados a associações.

– – - Combate fraudes em filiações de aposentados a associações. PL 2114/2025 – 06/05/2025 – Pr. Marco Feliciano (PL-SP) - Concede anistia de dívidas de empréstimos consignados a aposentados.

– – - Concede anistia de dívidas de empréstimos consignados a aposentados. PL 2115/2025 – 06/05/2025 – Mauro Benevides Filho (PDT-CE) - Suspende descontos de financiamentos e revoga contribuições associativas.

– – - Suspende descontos de financiamentos e revoga contribuições associativas. PL 2116/2025 – 06/05/2025 – Pompeo de Mattos (PDT-RS) - Garante ressarcimento de descontos indevidos feitos sem autorização.

– – - Garante ressarcimento de descontos indevidos feitos sem autorização. PL 2125/2025 – 06/05/2025 – Danilo Forte (UNIÃO-CE) - Veda desconto de mensalidades em folha para entidades de aposentados.

– – - Veda desconto de mensalidades em folha para entidades de aposentados. PL 2160/2025 – 07/05/2025 – Messias Donato (Republicanos-ES) - Obriga ressarcimento de descontos não autorizados em benefícios do INSS.

– – - Obriga ressarcimento de descontos não autorizados em benefícios do INSS. PL 2182/2025 – 07/05/2025 – Duda Ramos (MDB-RR) – Proíbe descontos automáticos sem autorização em benefícios previdenciários.

– – – Proíbe descontos automáticos sem autorização em benefícios previdenciários. PL 2210/2025 – 08/05/2025 – Castro Neto (PSD- PI) – Proíbe descontos automáticos em benefícios sem autorização do beneficiário.

– – – Proíbe descontos automáticos em benefícios sem autorização do beneficiário. PL 2220/2025 – 09/05/2025 – Helder Salomão (PT- ES) – Exige termo de autorização assinado para desconto de mensalidade associativa.

– – – Exige termo de autorização assinado para desconto de mensalidade associativa. PL 2239/2025 – 12/05/2025 – Gisela Simona (União-MT) – Determina restituição em dobro de descontos indevidos; define regras para consignações.

– – – Determina restituição em dobro de descontos indevidos; define regras para consignações. PL 2254/2025 – 13/05/2025 – Rogéria Santos (Republicanos-BA) – Cria Sistema Nacional de Proteção à Pessoa Idosa contra fraudes previdenciárias.

– – – Cria Sistema Nacional de Proteção à Pessoa Idosa contra fraudes previdenciárias. PL 2262/2025 – 13/05/2025 – Capitão Alberto Neto (PL-AM) – Suspende descontos de mensalidades de associações ou entidades.

– – – Suspende descontos de mensalidades de associações ou entidades. PL 2275/2025 – 13/05/2025 – Eunício Oliveira (MDB-CE) – Tipifica como crime o desconto fraudulento ou não autorizado em aposentadorias.

– – – Tipifica como crime o desconto fraudulento ou não autorizado em aposentadorias. PL 2314/2025 – 14/05/2025 – Fernanda Melchionna (PSOL- RS) – Proíbe desconto a entidades de aposentados e cancela contratos vigentes.

– – – Proíbe desconto a entidades de aposentados e cancela contratos vigentes. PL 2328/2025 – 15/05/2025 – Fausto Pinato (PP- SP) – Define critérios e limites para descontos associativos; protege autonomia dos aposentados.

– – – Define critérios e limites para descontos associativos; protege autonomia dos aposentados. PL 2352/2025 - 19/05/2025 - Carlos Jordy - (PL/RJ) - normas para autorizar descontos de contribuições associativas.

- - - normas para autorizar descontos de contribuições associativas. PL 2354/2025 - 19/05/2025 - Maurício Carvalho - (UNIÃO-RO) - incluir entre os crimes hediondos os delitos praticados contra aposentados mediante fraude em operações.

- - Maurício Carvalho - (UNIÃO-RO) - incluir entre os crimes hediondos os delitos praticados contra aposentados mediante fraude em operações. PL 2355/2025 - 19/05/2025 - Pedro Aihara - PRD/MG - incluir medidas de prevenção, fiscalização e responsabilização administrativa contra fraudes na Previdência.

Próximas etapas

Apesar da quantidade de projetos apresentados, ainda não há uma definição de quando e quais propostas serão analisadas.

Todas as sugestões ainda precisam ser encaminhadas pela Mesa Diretora, seja para comissões ou para análise direto no plenário. Há negociação para que a proibição em descontos seja avaliada nesta semana.

