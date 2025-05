INSS: governo pode cortar descontos, enquanto investiga uso de criptomoedas em fraudes O ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, afirmou que o governo deve divulgar as medidas para evitar novos desvios Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 17h23 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h23 ) twitter

Governo estuda colocar fim nos descontos de beneficiários do INSS José Cruz/Agência Brasil

O ministro-chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, revelou nesta terça-feira (20) que o governo avalia a possibilidade de cortar os descontos de entidades e associações na folha de pagamento de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

“Nesse momento, nós temos uma série de instrumentos financeiros, Pix, conta bancária, que as entidades podem se valer para interagir diretamente com os seus associados e ter o seu desconto”, disse.

De acordo com ele, o governo está refletindo sobre o “risco” e o que ele chamou de “elementos de controle”. Se for o caso, o modelo usado pode ser suspenso.

Durante entrevista no programa Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Jorge Messias afirmou que o risco e a fragilidade do sistema de descontos “não compensa”.

Ele afirmou ainda que as autoridades estão sendo cuidadosas, mas que, em breve, o governo deve divulgar informações sobre as medidas que serão tomadas para evitar novas fraudes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fraude com criptomoedas

O ministro comentou também que há forte suspeita de que as entidades e associações envolvidas no esquema de fraude do INSS tenham usado criptomoedas para esconder os desvios.

Segundo ele, a AGU requereu o rastreamento dos desvios no mesmo pedido em que solicitou o bloqueio de bens dos investigados.

No pedido de bloqueio realizado na semana retrasada, houve a solicitação de que seja feito um rastreio a partir de corretoras de criptomoedas para entender por onde esse recurso passou.

“Há uma forte suspeita de uso de criptomoedas para o desvio patrimonial”, disse Messias.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

