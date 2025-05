Fila de espera por benefícios do INSS quase dobra em um ano e atinge 2,6 milhões em abril O aumento é de 92% em relação ao mesmo período de 2024, quando havia 1,3 milhão de requerimentos Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 16/05/2025 - 18h48 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

INSS registra 1,98 milhão de pessoas na fila à espera de benefícios PAULO ALVADIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO - 27.01.2009CONTEÚDO -

A fila de espera por benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) disparou nos primeiros meses deste ano e atingiu 2,6 milhões em abril. O aumento é de 92% em relação ao mesmo período de 2024, quando havia 1,3 milhão de requerimentos. Segundo o boletim Transparência Previdenciária, do Ministério da Previdência Social, que divulgado nesta sexta-feira (16), desde dezembro o número superou 2 milhões e chegou a 2,7 milhões em março. É o maior nível desde 2019.

O tempo médio de concessão também voltou a subir para 52 dias em abril. O volume inclui tanto os processos que estão com até 45 dias como os acima disso. Do total, 2,3 milhões de pedidos aguardam análise do instituto ou perícia médica inicial.

Outros 401,9 mil requerimentos se encontram em exigência, ou seja, aguardando alguma documentação do segurado para que o INSS possa concluir a análise.

Número de pessoas à espera de benefícios Arte/R7

Ao longo de 2024, não houve mês em que a fila para a concessão dos benefícios previdenciários fosse inferior a um milhão de pessoas, mas houve uma diminuição do tamanho entre janeiro e junho, antes de voltar a crescer e alcançar o maior número do ano em dezembro, com 2.042.016 pessoas.

‌



Já nos primeiros meses de 2025, houve uma escalada, atingindo 2,7 milhões em março e 2,6 milhões em abril.

Segundo o INSS, o aumento registrado nos últimos meses de 2024 foi reflexo da greve dos servidores e peritos, além de alterações da lei que passou a exigir biometria para o BPC (Benefício de Prestação Continuada), que gerou um represamento, além do aumento de requerimentos.

‌



O número de beneficiários do INSS em abril foi de 34.233.254, com um total de pagamento de R$ 72,68 bilhões. O benefício por incapacidade, antigo auxílio-doença, lidera o ranking de concessões em abril, com 555 mil (52%).

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.