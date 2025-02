Governo confirma pagamento do Auxílio Gás a partir da segunda-feira a 5,4 milhões de beneficiários O benefício, que é bimestral, será pago junto com o Bolsa Família; o valor de R$ 106 corresponde a média nacional do botijão de 13Kg Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 14/02/2025 - 17h58 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h21 ) twitter

Auxílio Gás é pago bimestralmente junto com o Bolsa Família Reprodução/MDS

Após ter sido adiado em dezembro, o pagamento do Auxílio Gás em fevereiro está confirmado para começar a partir da segunda-feira (17), junto com o Bolsa Família.

O benefício, que é bimestral, corresponde a 100% da média nacional do botijão de 13 kg, e será de R$ 106,00. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o repasse total é de R$ 575,38 milhões, para 5,4 milhões de beneficiários.

No fim do ano passado, houve problema no repasse do orçamento. Os recursos são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e o pagamento é feito pela Caixa.

Recebem primeiro os beneficiários com final 1 do NIS (Número de Inscrição Social), conforme calendário escalonado, que vai até o dia 28 (veja datas abaixo).

Confira o calendário de pagamentos deste mês

17 de fevereiro: NIS final 1

18 de fevereiro: NIS final 2

19 de fevereiro: NIS final 3

20 de fevereiro: NIS final 4

21 de fevereiro: NIS final 5

24 de fevereiro: NIS final 6

25 de fevereiro: NIS final 7

26 de fevereiro: NIS final 8

27 de fevereiro: NIS final 9

28 de fevereiro: NIS final 0

O repasse do Auxílio Gás por região

Repasse do governo aos estados Reprodução/MDS

Quem tem direito

Têm direito ao benefício as famílias cuja renda per capita (por pessoa) é de, no máximo, R$ 218 por mês. É preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal), feito por meio das prefeituras.

Para se inscrever, basta ir pessoalmente em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou outro posto de atendimento do município. O cadastro é gratuito.

Parcelas

Os beneficiários do Bolsa Família recebem a parcela mínima de R$ 600. Aqueles com dependentes com menos de 7 anos ganham um adicional de R$ 150 por criança. Outro extra de R$ 50 por mês é pago às famílias com gestantes, com crianças a partir de 7 anos, com bebês em amamentação e com adolescentes com idade entre 12 e 18 anos.

Já as famílias em regra de proteção recebem benefício médio de R$ 370,54. A regra se aplica às famílias que tiveram aumento na renda de até meio salário mínimo por integrante, de qualquer idade.

A medida permite a permanência dessas famílias no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor do benefício a que teriam direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Os valores do Bolsa Família

• R$ 600 — valor mínimo pago por família;

• R$ 150 — adicional pago por criança de até 6 anos;

• R$ 50 — adicional para gestantes e lactantes;

• R$ 50 — adicional por criança ou adolescente (de 7 a 18 anos);

• R$ 50 — adicional por bebê de até 6 meses.

Pagamento

O pagamento é feito pela Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. As famílias beneficiárias podem consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.

