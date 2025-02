Homem mais velho do mundo é brasileiro, tem 112 anos e recebe aposentadoria há 46 anos, diz INSS João Marinho Neto, morador de Apuiarés, a cerca de 250 km de Fortaleza (CE), trabalhou em atividade rural Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 23/01/2025 - 16h25 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h33 ) twitter

João Marinho Neto tem 112 anos e está no Guiness Book Reprodução/INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou nesta quinta-feira (23) que o homem mais velho do mundo é segurado da Previdência Social. Segundo o instituto, João Marinho Neto, de 112 anos, morador de Apuiarés, a cerca de 250 km de Fortaleza (CE), recebe aposentadoria há 46 anos.

A pesquisa sobre o homem mais velho do mundo faz parte da celebração do aniversário da Previdência Social, que completa 102 anos nesta sexta-feira (24). “Com uma década a mais que a própria Previdência, ele foi reconhecido pelo Guiness Book como o homem mais velho do mundo, e usufruiu do direito conquistado quando tinha 66 anos”, afirma o INSS em nota.

Marinho Neto já era reconhecido oficialmente como homem mais velho da América Latina, e herdou o legado do primeiro lugar após o falecimento de um britânico de mesma idade, em novembro passado, acrescenta a nota.

Ele mora em uma casa que abriga outros 11 idosos. Marinho Neto nasceu em 5 de outubro de 1912, em Maranguape (CE), e trabalhou no meio rural. Teve 7 filhos, 22 netos, 15 bisnetos e 3 tataranetos.

Segundo o INSS, a cuidadora Aleluia Almeida disse que Marinho Neto já foi contactado por pesquisadores para investigação sobre longevidade, e que o processo de inscrição no Guiness Book foi devidamente documentado.

O benefício que ele recebe desde 1978, Aposentadoria de Empregador Rural, atualmente tem outra denominação e requisitos.

