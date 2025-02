INSS libera extrato de pagamento com reajuste a aposentados e pensionistas; saiba consultar Os depósitos referentes a janeiro serão feitos a partir da próxima segunda-feira (27) até o dia 7 de fevereiro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 22/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 09h35 ) twitter

Aplicativo Meu INSS tem informações aos segurados SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO – 25.11.2025

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem conferir os valores com reajuste no extrato de pagamento deste mês. Quem ganha um salário mínimo terá aumento de 7,5%. Para os que recebem acima do piso nacional, a correção é feita pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de dezembro, que foi de 4,77%.

Para consultar, basta acessar o Meu INSS pela internet ou aplicativo. É necessário fazer login e clicar em “Extrato de Pagamento” na tela inicial para ver todos os detalhes do benefício.

O beneficiário que não tem acesso à internet pode ligar para o número 135. É necessário informar o CPF e confirmar algumas informações para evitar fraudes. O atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os depósitos referentes a janeiro serão feitos a partir da próxima segunda-feira (27) até 7 de fevereiro, para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.518). Já o pagamento dos benefícios do INSS acima do piso vai de 3 a 7 de fevereiro.

‌



A data de pagamento varia conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço (veja calendário abaixo).

O reajuste de 4,77% será pago integralmente aos segurados que já recebiam as aposentadorias e pensões acima de um salário mínimo em 1º de janeiro do ano passado. Já quem começou a receber o benefício após essa data terá aumento proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago.

‌



Com o reajuste, o piso dos benefícios da Previdência Social subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518, e o teto, de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,40, em 2025.

Segundo o INSS, 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, dos quais 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social. Um total de 28,5 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganha o salário mínimo.

‌



Calendário de pagamento

Até um salário-mínimo

Final 1: 27 de janeiro

Final 2: 28 de janeiro

Final 3: 29 de janeiro

Final 4: 30 de janeiro

Final 5: 31 de janeiro

Final 6: 3 de fevereiro

Final 7: 4 de fevereiro

Final 8: 5 de fevereiro

Final 9: 6 de fevereiro

Final 0: 7 de fevereiro

Acima do piso nacional

Finais 1 e 6: 3 de fevereiro

Finais 2 e 7: 4 de fevereiro

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro

Para consultar o reajuste

Acesse o site Meu INSS ou o aplicativo Faça login com o CPF e senha Na página inicial, selecione “Extrato de Pagamento” O sistema mostrará o valor do benefício e a data do depósito

Informações do extrato de pagamento

Ver o valor do benefício

Ver a data do depósito

Ver se houve descontos, como de Imposto de Renda ou empréstimo consignado

Baixar o extrato em PDF

O segurado do INSS também pode ligar para a Central 135 para consultar o reajuste.

