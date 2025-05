Mais de 5 milhões de eleitores têm uma semana para regularizar título e evitar cancelamento Se não regularizar a situação, a pessoa fica impedida de tirar passaporte, CPF e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aplicativo e-Título permite regularizar a situação com a Justiça Eleitoral LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.09.2024

Mais de 5 milhões de brasileiros têm até o dia 19 de maio para regularizar o título de eleitor. Com pendências na Justiça Eleitoral, como a falta de justificativa ao deixar de votar nas três eleições, eles podem ter o documento cancelado depois desta data.

“Esta situação se aplica às pessoas que não tenham votado nem justificado a falta, tampouco tenham pagado a multa referente à ausência nos três últimos pleitos (regulares ou suplementares), sendo cada turno considerado uma eleição”, explica o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em nota.

Do total de 159 milhões de eleitores no país, 5.308.871 podem ter o título cancelado. Considerados faltosos pela legislação, eles deixaram de voltar nas últimas três eleições. Desses, até agora, 117.740 regularizaram a situação.

Caso tenha o título cancelado, o eleitor fica impedido de algumas ações, enquanto não regularizar a situação na Justiça Eleitoral.

‌



O que fica impendido de fazer

Votar

Tomar posse em concurso público

Participar de concurso público

Obter passaporte

Tirar o CPF

Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial

Participar de concorrência pública

Receber salário em emprego público

Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação eleitoral

Casos em que cancelamento não se aplica

eleitores facultativos (menores de 18 anos, pessoas com 70 anos ou mais e pessoas não alfabetizadas);

pessoas com deficiência que comprovem dificuldade impeditiva para votar; e

casos de justificativa aceitos pela Justiça Eleitoral.

Como regularizar

A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores acessem, até 19 de maio, os sites do Tribunal Superior Eleitoral ( Autoatendimento Eleitoral – Título Eleitoral – opção “Consultar situação eleitoral” ) ou dos tribunais regionais eleitorais (TREs) para verificar se constam da lista dos títulos passíveis de cancelamento.

) ou dos tribunais regionais eleitorais (TREs) para verificar se constam da lista dos títulos passíveis de cancelamento. O serviço é gratuito e deve ser realizado somente em sites oficiais da Justiça Eleitoral.

A pessoa deve acessar o Autoatendimento Eleitoral nos sites da Justiça Eleitoral ou o aplicativo e-Título e fazer o pagamento dos débitos existentes

nos sites da Justiça Eleitoral ou o aplicativo e-Título e fazer o pagamento dos débitos existentes Pode ainda comparecer ao cartório eleitoral, no horário de expediente.

Para isso, deve apresentar os seguintes documentos (dependendo da situação de cada eleitor):

documento oficial com foto que comprove sua identidade (obrigatório);

título eleitoral ou e-Título;

comprovantes de votação;

comprovantes de justificativas eleitorais; e

comprovante de dispensa de recolhimento ou, caso não tenha sido dada baixa, os comprovantes do recolhimento das multas.

Quitação de multa

Se o eleitor não votou nem justificou a falta, será aplicada multa por turno ausente, definida pelo juiz eleitoral

O pagamento pode ser feito via Autoatendimento Eleitoral , e-Título ou no cartório (boleto, Pix ou cartão)

, ou no cartório (boleto, Pix ou cartão) O registro de quitação do débito ocorre automaticamente após a baixa do pagamento

Caso a pessoa declare a impossibilidade de pagamento, o juiz pode dispensar a multa.

Eleitores no exterior

Eleitoras e eleitores que estavam no exterior no dia da eleição podem justificar a ausência após o pleito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou enviando o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE pós-eleição) com documentação comprobatória à zona eleitoral responsável.

O prazo é de 60 dias após cada turno ou de 30 dias após o retorno ao Brasil.

Se não houver justificativa, aplicam-se os procedimentos para quitação de multa.

Falecidos

Parentes ou representantes de partidos políticos podem solicitar o cancelamento da inscrição eleitoral apresentando a certidão de óbito do eleitor.

O documento é encaminhado pelo cartório de registro civil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.