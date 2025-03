Pagamento antecipado do INSS começa nesta quinta (6); veja como fica o calendário Medida antecipou benefícios para 15,2 milhões de segurados, que receberiam nos dias 10, 11 e 12 de março Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

INSS libera extrato de pagamento com reajuste a aposentados e pensionistas SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO – 25.11.2025

O pagamento antecipado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 15,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios começa nesta quinta-feira (6). Devido ao Carnaval, o calendário foi estendido e parte dos segurados receberia nos dias 10, 11 e 12 de março. Ou seja, os depósitos seriam feitos até quase a metade do mês. No entanto, medida do governo federal antecipou para os dias 6 e 7 de março.

Agora, quem receberia nos dias 10 e 11 do calendário oficial terá o benefício depositado nesta quinta-feira (6). Os que estavam previstos para o dia 12 vão receber na sexta-feira (7).

“Com a decisão, todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS terão recebido seus pagamentos na primeira semana de março”, afirma no INSS em nota. No total, R$ 82,2 bilhões foram destinados para o pagamento da folha de fevereiro.

Veja como ficou calendário

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: pagamento em 24/2

‌



Final 2: pagamento em 25/2

Final 3: pagamento em 26/2

‌



Final 4: pagamento em 27/2

Final 5: pagamento em 28/2

‌



Final 6: pagamento em 6/3

Final 7: pagamento em 7/3

Final 8: pagamento em 6/3

Final 9: pagamento em 6/3

Final 0: pagamento em 7/3

Para quem recebe acima do salário mínimo:

Final 1 e 6: pagamento em 6/3

Final 2 e 7: pagamento em 7/3

Final 3 e 8: pagamento em 6/3

Final 4 e 9: pagamento em 6/3

Final 5 e 0: pagamento em 7/3

Número do benefício

O dinheiro referente a fevereiro começou a cair na conta no dia 24 de fevereiro para aqueles que recebem um salário-mínimo (R$ 1.518) e têm benefício terminado em 1. Já para quem tem renda mensal acima do piso nacional o pagamento será creditado normalmente nos dias 6 e 7 de março.

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Como ficou o calendário Reprodução/INSS

Como consultar

Para saber o valor do benefício, basta acessar, via internet, o site Meu INSS. Após entrar com login e senha, o usuário precisa clicar no serviço de “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício, indica o instituto.

Outra opção é consultar por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS. O beneficiário precisa fazer login, com senha, para acessar todos os serviços disponíveis e o histórico das informações.

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

