Lula determina que INSS antecipe pagamento de aposentados e pensionistas Pagamentos serão feitos entre 6 e 7 de março Brasília|Do R7 27/02/2025 - 20h56 (Atualizado em 27/02/2025 - 21h18 )

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou, nesta quinta-feira (27), que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antecipe o pagamento dos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios para 6 e 7 de março.

Inicialmente, os pagamentos aconteceriam em 10, 11 e 12 do mesmo mês. Conforme o Palácio do Planalto, cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com a antecipação.

Os primeiros pagamentos tiveram início em 24 de fevereiro e, com a medida, os 40,6 milhões de beneficiários do INSS terão recebido os pagamentos até a primeira semana de março.

Estão contabilizados, no total, idosos pessoas com deficiência da baixa renda que ganham o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

‌



A decisão foi tomada em virtude do feriado de Carnaval, que começa no início de março. Isso afetaria o pagamento daqueles que recebem nos primeiros dias do mês.

No setor privado, em que o salário, em alguns casos, é depositado até o quinto dia útil do mês, muitos trabalhadores temem receber apenas no dia 12, pois é comum as empresas pararem até a Quarta-feira de Cinzas, que será no dia 5 de março este ano.