Pagamento de boleto por Pix com QR Code começa nesta segunda-feira; saiba como fazer Contas e cobranças poderão ser pagas apontando a câmera do celular para código específico, inserido na fatura Conta em Dia|Ana Vinhas 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 )

Contas e cobranças poderão ser pagas por Pix, com QR Code Reprodução/BC

Contas e cobranças poderão ser pagas por meio do Pix, com um QR Code no próprio boleto. A medida, que faz parte de resolução com regras definidas pelo BC (Banco Central), começa a vigorar nesta segunda-feira (3). Antes, os boletos só podiam ser pagos por código de barras.

De forma experimental, segundo a autoridade monetária, algumas instituições já oferecem a possibilidade de pagar boleto utilizando QR Code.

A resolução também cria o boleto dinâmico, uma modalidade de cobrança que será utilizada na negociação de títulos representativos de dívidas entre empresas. Mas esse sistema está em processo de implementação, sem data definida para começar.

“A possibilidade de pagamento do boleto por meio do Pix e a criação do boleto dinâmico têm como objetivo modernizar esse instrumento de pagamento, trazendo mais conveniência e segurança tanto para o pagador quanto para o recebedor dos recursos”, afirma, em nota, Ricardo Vieira Barroso, chefe de divisão no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do BC.

Segundo ele, essa nova modalidade será muito importante, principalmente para pagamento de dívidas entre empresas, em que o devedor terá a segurança de que os recursos pagos serão direcionados automática e corretamente para o credor.

Como pagar boleto por Pix

Com Copia e Cola:

Copiar o código do Pix Copia e Cola gerado pela empresa Abrir o app do banco ou instituição financeira Acessar a área do Pix Selecionar a opção “Pagar” Escolher a opção “Pix Copia e Cola” Colar o código gerado pela empresa Confirmar as informações e informar a senha

Com QR Code:

Ler o QR Code do boleto com a câmera do celular Digitar o valor do pagamento Inserir a senha de 6 dígitos e clicar em “Confirma”

Outras novidades

Além dessas medidas, o Banco Central terá outras novidades ligadas ao Pix neste ano, como a ampliação do Pix por aproximação. Veja a seguir as mudanças do sistema de pagamento instantâneo:

Pix por aproximação

Já em funcionamento em algumas instituições, a partir de 28 de fevereiro será ampliado, com as novas regras para o sistema Open Finance.

será ampliado, com as novas regras para o sistema Open Finance. O cliente aproxima seu celular do dispositivo do recebedor (a “maquininha”) para que a transação possa ser realizada via Pix, de forma semelhante ao que já ocorre com os cartões de pagamento, usando a tecnologia NFC ( Near Field Communication ).

). O Pix por aproximação pode ser feito por meio de uma carteira digital ou pelo aplicativo da instituição de relacionamento do cliente.

Pix Automático

Começa a funcionar em 16 de junho de 2025 .

. Na prática, a nova forma de pagamento será semelhante ao débito automático, que pode ser autorizado nas contas bancárias, com a diferença de que poderá ser feito por Pix.

O Pix automático poderá ser usado para fazer pagamentos, como contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde etc.

A pessoa só precisa dar autorização prévia para o início das cobranças. Depois, os débitos serão feitos automaticamente.

A principal vantagem em relação ao débito automático, conforme a autoridade monetária, além da instantaneidade nas transações, será a não cobrança de tarifas, no caso de pessoas físicas.

Agenda futura do Pix

QR Code gerado pelo pagador

Pix Garantido

Ferramenta para consulta de transações liquidadas no SPI (Sistema de Pagamento Instantâneo)

Plataforma Centralizada (Cobrança Centralizada de Pix Cobrança Contratos Inteligentes; Duplicata no Pix)

Pix Internacional

API de Pagamentos (sistema de comunicação entre instituições financeiras e sites de vendas)

Novas formas de iniciação do Pix (NFC; Bluetooth; RFID; Reconhecimento facial)

Regras para split de pagamentos (separação dos pagamentos, de forma automatizada)

Histórico do Pix

O Pix já é o meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros. Lançado oficialmente em novembro de 2020, o serviço de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central é usado por 76,4% da população. Em seguida, vêm o cartão de débito (69,1%) e o dinheiro (68,9%). Os dados estão na pesquisa O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro, publicada pelo BC.

